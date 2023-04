Harley-Davidson, i 120 anni del mito in sei moto uniche

Anno 2023. E la storia ricorda che sul calendario di Harley-Davidson c’è scritta una ricorrenza speciale. Da festeggiare. Sono infatti i primi 120 anni di un marchio unico al mondo. Da sempre e per sempre. Una ricorrenza, questa, accompagnata dalla presentazione della prima serie dei nuovi modelli Harley-Davidson 2023, che comprende il modello CVOTM Road Glide Limited Anniversary e altre sei moto in edizione limitata caratterizzate da vernici, finiture e dettagli esclusivi per il 120° anniversario.

L’offerta 2023 del marchio di motociclette più ambito al mondo comprende anche un rinnovato Harley-Davidson Breakout, un cruiser ad alte prestazioni, la nuova sportiva Nightste Special e il modello trike Freewheeler rinnovato. Tirature limitate, si sottolinea, con la certezza di ribadire ancora una volta che Harley-Davidson vuole mantenere intatto il binomio qualità-unicità.

Il modello CVOTM Road Glide Limited Anniversary celebra 120 anni di tradizione con una delle verniciature più complesse mai offerte da Harley-Davidson. Fra i dettagli, pannelli di Heirloom Red sono applicati su una base di Anniversary Black, ciascuno delineato da un gessato rosso brillante e da scallop in oro applicata a mano. I sottili dettagli aggiunti all’interno dei pannelli raffigurano la testa e le ali di un’aquila in volo. Ulteriori dettagli includono i lussuosi rivestimenti delle selle in alcantara con cuciture a contrasto in oro e rosso, gli inserti del gruppo propulsore in tonalità oro e le scatole dei bilancieri e i collari delle aste di colore rosso vivo. Saranno solo 1.500 gli esemplari prodotti nel mondo.

Il modello Breakout ritorna, esibendo più muscoli e sfoggiando un nuovo stile accattivante con il suo design da chopper lungo e snello. I muscoli sono quelli del motore Milwaukee-Eight 117 V- Twin. Quindi Il nuovo entusiasmante modello Nightster special. Questo nuovo modello di media cilindrata amplifica l’esperienza di guida con una serie di aggiornamenti di stile, praticità e tecnologia. Le prestazioni esaltanti sono garantite dal motore bicilindrico a V raffreddato a liquido Revolution Max 975T, messo a punto per erogare una coppia straordinaria ai bassi regimi. Per ridurre al minimo il peso complessivo della moto, il motore è integrato nel veicolo come elemento centrale del telaio.

Il modello Freewheeler, un trike di ispirazione cruiser dal carattere deciso, viene rinnovato in nero per il 2023. Il frontale, la ghiera dei fari, la console del serbatoio, i comandi a mano e a pedale, il gruppo propulsore e lo scarico hanno tutti finiture nere al posto delle precedenti finiture brillanti. Il risultato è un cambiamento radicale nell’aspetto che rafforza l’attitudine aggressiva e hot-rod di questo modello.

"Dal 1903, Harley-Davidson è stata all’avanguardia nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni delle sue motociclette – ha dichiarato Jochen Zeitz, presidente e Ceo di Harley-Davidson –. Siamo entusiasti di presentare la prima parte della gamma Harley-Davidson 2023, altri modelli verranno presentati nel corso dell’anno. Il 2023 sarà una pietra miliare indimenticabile per l’azienda".