Guida sicura. OptiDrive 360 è protagonista

Webfleet, soluzione Bridgestone per la gestione della flotta, continua a perseguire obiettivi sempre più elevati negli ambiti della sicurezza per i driver e della riduzione dei consumi, il tutto guardando all’obiettivo globale che racchiude queste due sfide: la sostenibilità dei parchi veicoli. Il costante rafforzamento della partnership con il pilota Vito Popolizio (nella foto) e la sua Scuola di Guida Sicura rispecchia la ferma volontà di Webfleet di spendersi in maniera effettiva in tale direzione. Volontà che ha portato alla messa a disposizione di uno specifico corso denominato Eco drive le rinnovate risorse di OptiDrive 360.

La tecnologia proprietaria di Webfleet, basata sul rilevamento di dati in tempo reale, è infatti in grado di processare le informazioni istantaneamente per monitorare e valutare molteplici comportamenti al volante. Questo consente di restituire sia ai driver che ai responsabili delle flotte una fotografia estremamente dettagliata sui punti di forza dei conducenti così come su quelli che possono essere migliorati. Adesso sono ben 9 i parametri rilevati da OptiDrive 360: eccesso di velocità, eventi di guida (ad esempio frenate, accelerazioni e sterzate brusche), idling (situazioni di veicoli fermi con motore acceso), consumo di carburante, mantenimento della velocità costante, marcia per inerzia, ottimizzazione del cambio marcia, capacità di mantenere una velocità green (viene mostrato il limite di velocità consigliato in base all’ottimizzazione del consumo di carburante e alla sicurezza stradale) e cruise control.

"Poterci avvalere della tecnologia di Webfleet OptiDrive 360 rappresenta un notevole aiuto in un ambito sempre più cruciale come quello della sostenibilità dei veicoli – spiega Vito Popolizio, pilota, direttore e fondatore della Scuola di Guida Sicura –. Si apprendono in maniera intuitiva i concetti chiave, che consentono di ottimizzare le risorse del veicolo, riducendone i consumi e aumentando la sicurezza al volante. Sviluppando, in definitiva, un modo di guidare realmente più green".