Gomme invernali. Sicurezza garantita sulla neve

Se con l’arrivo dell’inverno calziamo gli scarponi per muoverci meglio sulla neve, altrettanto dobbiamo fare con le ’scarpe’ della nostre auto, cioè le gomme. Sono proprio gli pneumatici a garantire la piena aderenza e sicurezza dell’auto, quando i terreni sono bagnati, scivolosi o coperti di neve e ghiaccio.

Le date. È importante ricordare che dal 15 novembre scorso è obbligatorio montare gli pneumatici invernali (o avere catene o calze da neve a bordo) su molte strade urbane, extraurbane e autostrade soggette a regolamentazione stagionale, come stabilito dalle normative vigenti. Un obbligo che la Valle d’Aosta ha anticipato al 15 ottobre per tutte le strade dela regione.

Prenotazioni. Per evitare inutili code ed ottimizzare il servizio di montaggio, il consiglio di Assogomma è quello di prenotare il proprio appuntamento presso il gommista di fiducia. E anche in questo autunno in tanti hanno sforato i termini previsti cambiando le gomme fin oltre la metà di dicembre.

Assistenza. Il cambio degli pneumatici invernali ’fai da te’ è vietato perché montaggio e smontaggio devono essere effettuati per legge da personale qualificato. Un intervento scorretto può compromettere gravemente la sicurezza del veicolo ed avere effetti su possibili incidenti. Solo un professionista munito di attrezzature idonee e con competenze specifiche è in grado di verificare lo stato complessivo dei pneumatici in termini di usura, bilanciatura e convergenza, pressione di gonfiaggio, idoneità alla carta di circolazione, eccetera.

Le sigle. Gli pneumatici invernali di qualità hanno una marcatura M+S, generalmente seguita da un pittogramma alpino, ovverossia una montagna stilizzata con 3 picchi ed un fiocco di neve al centro (3PMSF – Three Peak Mountain Snow Flake), che indica che lo pneumatico ha superato test specifici di prestazione su neve. Il battistrada degli pneumatici invernali ha un disegno che generalmente presenta sui tasselli lamellature più o meno fitte per migliorare l’aderenza su neve.

Misure. La mescola di gomma con cui è costituito il battistrada degli pneumatici invernali, è progettata per affrontare al meglio le basse temperature ed offrire la migliore aderenza possibile durante tutta la stagione fredda. Al fine di un corretto montaggio per cambio gomme invernali è bene assicurarsi che gli pneumatici montati abbiano le misure dimensionali e prestazionali idonee al proprio veicolo. A tal fine è necessario consultare la carta di circolazione, verificando le misure ammesse sia in versione invernale che estiva. Per ulteriori informazioni sul cambio gomme, le normative locali e l’elenco delle strade soggette ad obblighi, è utile visitare il sito pneumaticisottocontrollo.it

’Quattro stagioni’. Per la circolazione invernale sono ammesse anche gomme 4 stagioni. Si tratta di pneumatici che hanno mescole particolarmente duttili, capaci di adattarsi anche a bruschi cambi di temperature. Questo tipo di copertura è consigliato a chi vive prevalentemenre in città e percorre non più di 25 mila chilometri all’anno. Gli ’All season’ sono una soluzione efficace e versatile, senza i compromessi di un tempo. Durano più chilometri e sul bagnato se la cavano bene quanto gli stagionali. Meglio ancora in caso di temperature intermedie. Chi invece abita in collina o frequenta strade montane con assiduità or lavoro o vacanza deve optare per vere e proprie gomm einvernali, le sole che hanno caratteristiche per garantire una efficace aderenza su terreni nevosi o ghiacciati.

red. mob.