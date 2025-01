Gamma eHybrid. La Volkswagen ora è più elettrica

di Francesco ForniVolkswagen affronta le sfide della mobilità contemporanea con la gamma eHybrid, una nuova generazione di vetture ibride plug-in. L’obiettivo è offrire un’alternativa concreta, capace di coniugare l’efficienza della propulsione elettrica con la flessibilità del motore a benzina. Tiguan, Golf e Passat si presentano sul mercato con questa innovativa tecnologia, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela attenta all’ambiente e alla praticità.

La gamma eHybrid si distingue per la sua capacità di privilegiare la marcia elettrica, grazie a una batteria più capace e avanzata, sfruttando al massimo il potenziale del motore elettrico. Il supporto del propulsore termico interviene quando necessario, garantendo un’autonomia estesa e la libertà di movimento delle vetture tradizionali.

Il cuore pulsante di questa tecnologia è un sistema ibrido di ultima generazione. Un motore 1.5 TSI a benzina, disponibile in due livelli di potenza (150 e 177 cv), si affianca a un propulsore elettrico da 85 kWh. La potenza complessiva varia da 204 a 272 cavalli, con una coppia massima di 350 e 400 Nm rispettivamente. La trasmissione è affidata al cambio automatico a doppia frizione, garantendo una gestione fluida ed efficiente.

La strategia ibrida ottimizza l’utilizzo del powertrain, privilegiando la propulsione elettrica per massimizzare l’efficienza in ogni situazione di guida. Il sistema offre cinque livelli di mantenimento della carica, permettendo al conducente di scegliere la modalità più adatta alle proprie necessità. Golf eHybrid, protagonista di questa analisi, rappresenta l’esempio più virtuoso di questa nuova generazione di vetture ibride plug-in. La versione da 204 cv, oggetto della prova, si è dimostrata capace di percorrere quasi 120 km (144 dichiarati) in modalità completamente elettrica in un contesto reale.

Al volante, Golf eHybrid conferma le qualità dinamiche che hanno reso celebre il modello. La guida si rivela precisa e appagante, grazie a uno sterzo reattivo e a un assetto che coniuga comfort e tenuta di strada. La spinta, sempre vigorosa grazie alla coppia istantanea del motore elettrico, rende la vettura scattante e pronta. La rigidità calibrata assicura un buon comfort generale.

Quando la carica della batteria si esaurisce, la vettura continua a viaggiare in modalità ibrida, garantendo consumi contenuti e un’autonomia complessiva di oltre 1.000 km grazie al serbatoio della benzina da 40 litri. La percorrenza di 20 km/litro non è un miraggio. Golf eHybrid presenta un bagagliaio di 273 litri, inferiore rispetto alle altre versioni a causa del posizionamento della batteria e del serbatoio. Il peso, pari a 1.577 kg, è superiore rispetto alle varianti a benzina mild hybrid e diesel.

Il prezzo di listino per Volkswagen Golf eHybrid parte da 42.250 euro. La gamma eHybrid comprende anche Passat eHybrid, con un’autonomia elettrica di 135 km e un prezzo di 54.700 euro, e Tiguan eHybrid, con 126 km a zero emissioni e un prezzo di 50.100 euro. Entrambe promettono una percorrenza complessiva di circa 800 km con un pieno di carburante e una ricarica completa.