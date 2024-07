’Fueling Tomorrow’. La nuova vita dei carburanti

Dal 9 all’11 ottobre le aziende del settore ’Carburanti’ si riuniranno a BolognaFiere per la prima edizione di ’Fueling Tomorrow’, la manifestazione dedicata alle nuove tendenze nel campo della trasformazione dei carburanti tradizionali e dei nuovi vettori energetici alternativi e sostenibili come biocarburanti, idrogeno ed elettrico, sia per la mobilità su ruota che per l’industria.

"Fueling Tomorrow – dichiara Paolo Angelini, ad di BolognaFiere Water&Energy (società partecipata da BolognaFiere e Mirumir) – sarà il palcoscenico per la presentazione di tecnologie e soluzioni per la produzione e il consumo di energia nei prossimi trent’anni. Un innovation hub che si pone l’obiettivo non più differibile della neutralità tecnologica dove biocarburanti e idrogeno saranno protagonisti, con le novità nel campo dei combustibili fossili e delle tecnologie di raffinazione".

Fueling Tomorrow fa confluire in un unico evento le storiche manifestazioni targate Mirumir e BFWE - Fuels Mobility, CH4+BIOCH4, ConferenzaGNL e HESE - che diventano adesso aree tematiche all’interno di un unico evento in grado di rappresentare tutte le filiere che gravitano intorno al mondo dell’energia e della mobilità. Accanto all’area espositiva, attraverso tavoli di lavoro e momenti di confronto aziende, esperti e istituzioni presenteranno ricerche e soluzioni sulle fonti di energetiche innovative che vedono l’abbinamento di carburanti tradizionali, resi più ecologici grazie a processi di raffinazione avanzati, con soluzioni come green gas, idrogeno, biometano, ricarica elettrica, GNL (Gas Naturale Liquefatto) e BioGNL.

Con l’avvento dei nuovi vettori cambieranno anche gli spazi e i servizi offerti nei punti vendita e a Fueling Tomorrow sarà possibile toccare con mano i progetti delle future stazioni di servizio, urbane ed extraurbane, veri e propri hub di energia che integrano soluzioni diversificate.