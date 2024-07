Emilia 5: il prototipo di auto solare Cruiser pronta per il Sud Africa

DSV (Global Transport and Logistics), terzo player specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, prosegue nel suo impegno volto a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili, occupandosi del trasporto verso il Sud Africa. Il protagonista assoluto della nuova partnership è Emilia 5: un nuovo prototipo di auto solare Cruiser a quattro posti, realizzato nell’ambito del progetto GreenWave di Most (Centro Nazionale Mobilità Sostenibile), dall’Università di Bologna e dal team Onda Solare.

Il veicolo, che il prossimo settembre parteciperà alla South Africa Solar Challenge 2024, è dotato di due motori elettrici in-wheel che lo portano alla velocità massima di 120 km/h e di 5 mq di pannelli fotovoltaici sul tetto che ne permettono la ricarica del pacco batteria di accumulo. Il telaio e la quasi totalità dei componenti sono realizzati in materiali compositi a base di fibra di carbonio.

Il trasporto di Emilia 5, avverrà via mare comportando, perciò, diverse sfide: bisognerà non solo tenere conto dei nuovi parametri progettuali di energia circolare introdotti dalle normative in ambito transizione green, ma bisognerà anche fare i conti con tematiche mai affrontate prima, per esempio, il volume e la massa del prototipo e la gestione delle complessità connesse alla spedizione delle batterie al litio.

Oltre a gestire il trasporto della vettura in Sud Africa, la divisione Air & Sea di DSV contribuirà anche a supportare vitto e alloggio del team di studenti, docenti e ingegneri che ha lavorato al prototipo, consentendo loro di partecipare alla trasferta nel continente africano. L’obiettivo è quello di valorizzare i giovani talenti con percorsi formativi per guidarli in modo sano nella futura vita professionale.

Martina Muzio