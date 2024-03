Ecco due nuove stazioni ad Azzano Mella

FastWay, uno dei principali Charge Point Operator (Cpo) indipendenti italiani nel settore della ricarica ad alta potenza, ha installato due nuove stazioni di ricarica fast e ultrafast ad Azzano Mella (Brescia). La rete di Fastway sale così a 94 punti di ricarica installati che arriveranno a quota 250 in questo inizio di 2024, grazie all’inteso piano di sviluppo che sta proseguendo secondo le previsioni. Le stazioni FastWay sono facilmente accessibili tramite le app per smartphone e dispongono di un ampio schermo che offre istruzioni dettagliate per l’utilizzo e sulla sessione di ricarica in corso.