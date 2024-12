Design e potenza. Honda NC750X. Che divertimento!

Divertirsi su tutte le strade. Quella ’battute’ dal clima invernale e quelle che arriveranno con la bella stagione. Nessun dubbio, ci pensa Honda. Fin dal lancio del primo modello (a partire dalla NC700X del 2012), la NC750X racconta questo e ha sempre riscosso grande successo in tutta Europa. I motivi sono molteplici: il suo innovativo motore bicilindrico parco nei consumi e generoso nelle prestazioni, la posizione di guida naturale con manubrio largo e sella comoda, le sospensioni che assorbono tutte le asperità e lo stile accattivante che strizza l’occhio all’avventura. Nel complesso, le qualità della NC750X le consentono di adattarsi perfettamente a qualunque stile di guida, dal commuting urbano fino al turismo, anche in coppia, confermandosi come una delle migliori moto tuttofare sul mercato.

Anno dopo anno, Honda ha continuato a evolvere questa formula di successo con numerosi aggiornamenti. Nel 2014 sono state aumentate le prestazioni grazie a un incremento di cilindrata di 75 cc (da 670 a 745 cc); nel 2016 sono stati aggiornati il design, la strumentazione, il DCT e i gruppi ottici con l’adozione dei LED. Per il 2021 Honda ha lavorato per migliorare i punti di forza della NC750X, vale a dire praticità, comfort in tutte le occasioni e la manovrabilità. Allo stesso tempo, ha reso le prestazioni del motore più brillanti.

Per il 2025, la NC750X continua il suo processo di sviluppo compiendo un grande passo in avanti sia in termini stilistici, sfoggiando nuove linee del design, ma abbinando al progresso l’utilizzo di materiali ecosostenibili portando avanti gli obiettivi globali di Honda. Inoltre, sono state arricchite le tecnologie di bordo – con il nuovo TFT connesso – e anche il DCT è stato aggiornato per una risposta più fluida e precisa alle basse velocità. Fondamentale anche l’upgrade dell’impianto frenate che vede l’introduzione del doppio disco anteriore.

Le nuove linee, più filanti e minimaliste, convergono verso il parabrezza e il faro a LED ridisegnato. La nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici presenta nuove interfaccia e grafiche intuitive e leggibili anche sotto la luce diretta del sole. Il sistema è inoltre predisposto per la connettività Honda RoadSync, gestibile dal nuovo blocchetto comandi di sinistra retroilluminato a quattro vie. In questo modo chi è alla guida può usufruire della navigazione passo-passo e di tutte le funzioni del proprio smartphone rimanendo concentrato sulla guida. La sella è posizionata ad un’altezza accessibile di 800 mm ed è sempre presente la firma progettuale che ha reso celebre ed unico questo modello che al posto del serbatoio ospita un vano portacasco con una capacità di ben 23 litri.

Il motore bicilindrico parallelo unisce prestazioni brillanti ai bassi e ai medi regimi con un carattere docile e consumi ridotti. La potenza è di 58,6 CV con una coppia massima di 69 Nm. Grazie al serbatoio da 14,1 litri è possibile sfruttare un’autonomia di quasi 400 km. La rapportatura corta per la 1ª, la 2ª e la 3ª marcia garantiscono una risposta grintosa in accelerazione e ripresa, mentre quelli più rilassati per 4ª, 5ª e 6ª assicurano trasferimenti più confortevoli anche ad alta velocità. Buon divertimento.