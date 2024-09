Dall’elettrico puro all’opzione Mild Hybrid

La gamma di Peugeot 3008 è tutta elettrificata. La Mild Hybrid è la versione di accesso, a salire c’è la motorizzazione alla spina, in arrivo a fine anno. La plug-in hybrid da 195 cavalli di potenza, erogata dal 1,6 benzina 4 cilindri e da due motori elettrici. La batteria da 17 kWh permette un’autonomia elettrica di 87 km a cui bisogna aggiungere quelli garantiti da 55 litri del serbatoio di benzina nella marcia ibrida. Il prezzo parte da 44.950 euro. Le versioni elettriche sono tre. Da 210 cavalli a trazione anteriore già disponibile, con batteria da 73 kWh con autonomia di 527 km e prezzo da 41.980 euro. Al vertice la versione a doppio motore a trazione integrale da 326 cavalli di potenza e la ’long range’ con 230 cavalli, batteria da 98 kWh e autonomia fino a 700 chilometri. Prezzo non ancora dichiarato. A inizio 2025 in concessionaria.

F.F.