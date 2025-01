Byd lancia Sealion 7. L’ammiraglia elettrica sferra l’attacco a Tesla

di Francesco ForniBYD Sealion 7 è il settimo modello che il Marchio cinese introduce in Europa. L’azienda orientale, che fa parte di un megragruppo votato all’esportazione, punta a posizionarsi come leader nel mercato delle auto elettriche e ibride plug-in. Alfredo Altavilla, Special Advisor per BYD Europe, tra i manager più stimati da Marchionne e figura di spicco nel settore automotive, sottolinea le ambizioni del gruppo: "Nel 2025 presenteremo più novità di qualsiasi altro costruttore".

La nuova BYD Sealion 7 si posiziona nel segmento D, con una lunghezza di 4,83 metri. Il design, curato da Wolfang Egger, si presenta accattivante, con un’impronta europea. L’abitacolo di BYD Sealion 7 richiama il tema nautico, con linee pulite e assemblaggi di alta qualità. La plancia integra una strumentazione digitale, un head-up display e un grande display da 15,6 pollici per la gestione delle funzioni del veicolo.

L’impianto stereo Dynaudio e i sedili confortevoli contribuiscono a un’esperienza di viaggio rilassante. La tecnologia Cell-to-Body integra la batteria nella struttura, ottimizzando lo spazio e la rigidità. La gamma Sealion 7 offre due motorizzazioni: una con motore singolo posteriore da 313 cavalli e una con powertrain da 530 cavalli, grazie all’aggiunta di un motore anteriore da 160 kW. La versione a doppio motore accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, con una velocità massima di 215 km/h.

La batteria da 82 kWh garantisce un’autonomia di 482 km per la versione a motore singolo, mentre quella da 91,3 kWh promette 502 km per la versione a doppio motore. BYD Sealion 7 si distingue per il comfort di marcia. La dotazione completa include un ampio tetto panoramico e un’accurata insonorizzazione. Il lunotto posteriore, seppur di dimensioni ridotte, non compromette la visibilità.

Il bagagliaio offre una capacità di 520 litri. BYD Sealion 7 è disponibile a partire da un prezzo di 46.500 euro per la versione monomotore. La versione Excellence AWD da 530 cavalli ha un prezzo di 57.390 euro. La sfida con Tesla Model Y, la bestseller assoluta della categoria e riferimento per prestigio è aperta.