BYD, il colosso d’Oriente produce anche batterie

La sigla BYD significa Build Your Dreams (realizza i tuoi sogni) e identifica un colosso cinese dell’auto con sede a Shenzhen nella provincia del Guandong. La società fu fondata nel 2003 e fa parte della BYD Company, nata nel 1995. Nel maggio 2022, con la linea di veicoli Seal, BYD ha lanciato in produzione le prime auto elettriche con tecnologia cell-to-body, che integrano la batteria nel corpo del veicolo. Tale tecnologia va a sostituire la cell-to-pack, introdotta da Contemporary Amperex Technology Co. e dismessa nel 2019, anno a partire dal quale fu integrata nella produzione di Tesla, Xpeng e BYD. Sempre nel 2022 ha realizzato il suo ultimo modello con motore endotermico per dedicarsi solo ai veicoli a batteria. BYD è il produttore di veicoli elettrici con il maggior grado di integrazione verticale al mondo.