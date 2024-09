Brivido Aprilia 660. Potenza pura. Non solo in pista

di Riccardo Galli

Emozioni, ambizioni e risultati con il progetto 660 di Aprilia, che ha acceso riflettori su moto capaci di interpretare la sportività in maniera innovativa e moderna, attraverso una serie di moto leggere e performanti, dalla dotazione tecnica ed elettronica di solito riservata a modelli di categoria superiore. Moto in grado di restituire emozioni nella guida sportiva ma al contempo accessibili e divertenti anche nell’utilizzo quotidiano e in mano ai nuovi motociclisti.

L’Aprilia RS 660 Extrema è la RS 660 più leggera e sportiva in gamma. Grazie alla raffinata e componentistica di serie, RS 660 Extrema ferma l’ago della bilancia a soli 166 kg a secco, stabilendo un nuovo primato per quanto riguarda il rapporto tra peso e potenza (che si attesta a 100 CV, record della categoria). L’equipaggiamento di serie prevede un più leggero impianto di scarico omologato by SC Project con terminale in carbonio posizionato sul lato destro (e non più sotto il motore). Al contenimento generale del peso contribuiscono inoltre il parafango anteriore e il puntale sotto il motore dall’inedito design, entrambi realizzati in pregiato carbonio.

Tutto questo mentre il campione in carica del Trofeo Aprilia RS 660, Edoardo Colombi, ha conquistato la sua settima vittoria stagionale nella classe Pirelli National SportBike del British Superbike a Cadwell Park. Su uno dei tracciati più ostici del Regno Unito, Colombi ha confermato ancora una volta l’ottimo feeling con l’Aprilia RS 660, nonostante fosse una pista completamente sconosciuta per lui. Sin dalle prove libere, Edoardo ha messo in mostra il suo potenziale, segnando il miglior tempo su pista bagnata. Nelle qualifiche, disputate in condizioni di asciutto, ha ottenuto la quinta posizione in griglia.

La gara è stata particolarmente impegnativa, con una bandiera rossa, al secondo giro per un incidente che Colombi è riuscito a evitare per un soffio. Dopo la ripartenza, il pilota italiano si è subito posizionato alle spalle del suo diretto rivale in classifica, riuscendo a superarlo all’ultimo giro per assicurarsi la settima vittoria stagionale. Grazie a questo risultato, Edoardo Colombi mantiene la leadership del campionato con un vantaggio di 4.5 punti sul suo inseguitore.

Una prova di maturità e forza del giovane pilota italiano, che conferma ancora una volta come i Trofei Aprilia rappresentino un eccellente percorso per coltivare nuovi talenti nel mondo del motociclismo.