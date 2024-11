Bmw R1300 GS Adventure. Il touring non è mai stato così

"L’aspetto della nuova BMW R 1300 GS Adventure attirerà sicuramente l’attenzione. La più grande delle GS non è solo visivamente diversa dalla sorella più piccola. Mai prima d’ora il comfort di seduta, l’ergonomia e la protezione dal vento e dalle intemperie sono stati combinati in modo così armonioso con la precisione di guida, l’eccezionale comfort delle sospensioni e la fluidità di marcia". Dichiara Christof Lischka, responsabile sviluppo BMW Motorrad. È questo il biglietto da visita speciale e assolutamente realistico della nuova BMW R 1300 GS Adventure. Un modello che quando si parla di moto adventure e di touring a lungo raggio, è un punto di riferimento. Attraversare il Sahara in condizioni di caldo torrido, scalare l’Himalaya o esplorare le foreste amazzoniche: per più di due decenni la BMW GS Adventure con motore bicilindrico boxer è stata sinonimo di viaggi in moto su lunghe distanze con un passeggero e molti bagagli. Per garantire che questo rimanga tale anche in futuro e per offrire ai motociclisti intrepidi un’esperienza ancora più avventurosa, BMW Motorrad ha riprogettato quasi completamente il motore, il telaio, la carrozzeria, il design e il concetto di stivaggio.

La nuova R 1300 GS Adventure: il massimo livello di esperienza nel touring e nel fuoristrada in un’attraente variante base e nelle varianti Triple Black, GS Trophy e Option 719 Karakorum. Anche nella sua versione base, la nuova R 1300 GS Adventure non lascia dubbi sul suo scopo. Rifinita in solido Racing Red, ha un look atletico e allenato che invita a intraprendere avventure motociclistiche dedicate. Il serbatoio argentato, le selle nere e rosse, il manubrio nero, i cerchi neri e le estensioni rosse del paramani creano un contrasto sorprendente.

Nella variante Triple Black, la nuova R 1300 GS Adventure mostra il suo volto elegante. Accenti in tonalità di nero perfettamente coordinate e il serbatoio del carburante in alluminio rifinito con un pregiato Tinted Clear Coat sono i segni distintivi di questa variante eccezionale. Il modello GS Trophy presenta uno schema di colori sportivo. La vernice metallizzata Racing Blue è completata da vistose strisce in Light White e Racing Red. Le parti verniciate a polvere in nero Avus metallizzato opaco creano contrasti interessanti con le parti in alluminio. I sedili rossi e neri e le estensioni rosse per la protezione delle mani si combinano con la barra di protezione del motore. L’opzione 719 Karakorum presenta la R 1300 GS Adventure nell’esclusivo colore verde Aurelius metallizzato opaco. Le linee dorate e il pacchetto di parti fresate Shadow completano l’aspetto di alta gamma.