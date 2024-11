Bello, scattante e molto giovane. L’ora di NMax 125

Guida agevole, scatto tipico e coinvolgente della famiglia Max, gusto (tanto gusto) nel design – sportivo e allo stesso stiloso –, accessori da moto e non, semplicemente, da scooter.

Il nuovo NMax 125, insieme a NMax 125 Tech si prepara alla conquista di un mercato che accompagna uno scooter adatto a battere il traffico delle strade di città e a correre su quelle all’aperto, extrarurbane.

La prova di Nmax125 è un bel sussegurisi di sensazioni positive. Dal comfort, al display che racconta l’essenziale in modo minuzioso e di facile consultazione. Poi l’accesione e il primo scatto che ti fa capire di essere davvero sul più piccolo e giovane della famiglia Max. Piccolo, giovane, ma tosto. Lo Start & Stop rappresenta uno sfizio che si rivela subito di una praticità e di una utilità preziose e in linea con la sostenibilità che sta nel cuore della casa giapponese.

Nel traffico, dicevamo, NMax 125 sa farti recuperare spazi e margini di manovra decisivi. Brillante e comodo, come del resto lo è anche sulle strade di grande scorrimento (ora il 125 potrà frequentarle anche in Italia) dove le prestazioni del quattro tempi si trasformano bene in un’accelerazione importante.

Il nuovo NMax 125 aggiunge così un’altra dimensione alla gamma degli scooter sportivi, offrendo a tutti questa entusiasmante categoria: dai neopatentati a chi deve spostarsi ogni giorno in città. Da quando Yamaha ha inventato la categoria degli scooter sportivi con il leggendario TMax quasi 25 anni fa, la gamma Max è un riferimento di stile, qualità e fascino per il mercato. Il nuovo modello NMax 125 ha un prezzo compatto che offre l’opportunità di far parte della famiglia Max e anche di capire come uno scooter sportivo Yamaha può trasformare gli spostamenti quotidiani e rendere la città un luogo più accessibile.

Capitolo motore e consumi. Sviluppato con l’innovativa tecnologia Blue Core di Yamaha, l’economico motore Euro5+ da 125 cc, tagliando drasticamente le emissioni e i costi di esercizio. L’eccellente efficienza dei consumi del nuovo Nmax 125 non solo rende questo mezzo tra i più convenienti per muoversi, ma permette anche al serbatoio carburante da 7,1 litri di assicurare circa 300 km di autonomia tra un rifornimento e l’altro.

NMax 125 Tech è disponibile negli esclusivi colori Ceramic Grey e Dark Magma (look super aggresivo e lanciato) che ne esaltano la qualità superiore.

Il nuovo NMax 125 sarà disponibile a partire da gennaio 2025, mentre il nuovo NMax Tech Max sarà disponibile a partire da maggio 2025.