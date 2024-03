Avventura e comfort. F900 e F800. Cuore Bmw

Divertimento e... avventura. O meglio, ’Adventure’ per dirla con BMW che ha deciso di aprire il suo 2024 lanciando i modelli ’medi’ che però si tengono qualità, emozioni e sensazioni delle cilindrate ’più grandi’. Guida bella, pulita, accattivanete e facile, i gioiellini della casa tedesca rilanciano il fiuto della casa tedesca nei confronti di un offroad che non rinuncia alle grandi comodità.

Le nuove BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS: le nuove enduro touring di fascia media offrono un divertimento di guida purista grazie a capacità fuoristrada, touring e di avventura ancora più sofisticate. Con le nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS BMW Motorrad potenzia in modo significativo la sua gamma di enduro touring di fascia media.

Mentre la nuova BMW F 800 GS è la moto ideale, soprattutto per i motociclisti di livello base, la BMW F 900 GS Adventure è un’ottima moto da touring. BMW F 900 GS Adventure è molto adatta per viaggi d’avventura prolungati e per tour lunghi e impegnativi. Tutti e tre i modelli sono stati notevolmente aggiornati e ora offrono, tra l’altro, un livello di equipaggiamento di serie ancora più elevato, oltre a una nuova motorizzazione. La F 900 GS presenta molte innovazioni importanti. La gamma di utilizzo della moto è stata notevolmente ampliata grazie alle sue qualità in fuoristrada migliorate, abbinate a una drastica riduzione di peso (14 kg rispetto al modello precedente), che la rende un modello della Serie F particolarmente sportivo.

Guida con un avanzato motore a 2 cilindri in linea con maggiore capacità, più potenza e controllo della coppia del freno motore. Nelle nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS l’avanzato motore a 2 cilindri in linea introdotto nel 2018 con la F 850 GS offre una maggiore dinamica di guida. Il motivo principale è la maggiore cilindrata di 895 cc (in precedenza 853 cc). Con un intervallo di accensione di 270/450 gradi, il motore genera un suono BMW Motorrad Corporate Communications 2 BMW Motorrad Corporate Communications particolarmente emozionante. Nelle F 900 GS e F 900 GS Adventure eroga 77 kW (105 CV) e nella F 800 GS 64 kW (87 CV).

Oltre a un significativo aumento della potenza di picco di 10 CV ciascuno, i nuovi motori sono caratterizzati da una curva di coppia molto più piena, da una maggiore forza di trazione e da un’accelerazione più rapida. Due modalità di guida, ABS Pro e DTC di serie. Riding modes Pro con ulteriori modalità di guida, preselezione della modalità di guida e controllo della coppia del freno motore come equipaggiamento opzionale ex works. I nuovi modelli GS della serie F offrono già di serie i due riding mode ’Rain’ e ’Road’, il controllo dinamico della trazione DTC, l’ABS Pro ottimizzato per le curve e la luce dinamica dei freni.

Con i Riding modes Pro disponibili come optional ex works, le qualità dinamiche delle nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS possono essere sfruttate ancora più intensamente grazie a ulteriori riding modes, alla preselezione del riding mode, al controllo della coppia del freno motore e al Dynamic Brake Control DBC.