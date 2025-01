Auto dell’anno 2025. Renault e Alpine accoppiata vincente. R5 e A290 battono la concorrenza

Renault 5 E-Tech Electric, insieme alla sportiva Alpine A290, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento di Auto dell’Anno 2025. La proclamazione è avvenuta a Bruxelles, durante il Salone dell’Auto. La giuria di The Car of the Year, composta da 60 giornalisti del settore automotive provenienti da 23 paesi, ha assegnato il premio alle due vetture francesi, entrambe 100% elettriche.

Il premio è un riconoscimento per la strategia di elettrificazione del Gruppo Renault. Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 sono costruite sulla piattaforma Ampere Small. La piattaforma, unica nel suo genere in Europa, offre un elevato valore ai clienti, garantendo inoltre alle due case automobilistiche la libertà di esprimere la propria identità e caratterizzazione.

Renault 5 E-Tech Electric rappresenta una svolta per il mercato europeo. Il suo design accattivante e le sue caratteristiche innovative la rendono un’auto elettrica desiderabile. La versione base sarà disponibile a un prezzo di 25.000 euro, a cui si potranno sottrarre gli incentivi statali. Prodotta in Francia, presso il Centro Ampere ElectriCity, la Renault 5 E-Tech Electric punta a diventare la city car di riferimento per la transizione energetica.

R5 e’Alpine A290 hanno ottenuto 353 punti, superando la Kia EV3 (291 punti) e Citroën ë-C3/C3 (215 punti). Dacia Duster si è classificata al quarto posto con 172 punti. A seguire, la Hyundai Inster (168 punti), Cupra Terramar (165 punti) e Alfa Romeo Junior (136 punti).