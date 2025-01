Aprilia Tuareg Rally. Voglia di avventura

Benvenuto 2025, ovvero l’anno in cui Aprilia Tuareg Rally si presenta nell’inconfondibile colorazione “race replica” Rally. Che poi è la stessa che ha accompagnato Jacopo Cerutti a tagliare per primo il leggendario traguardo di Dakar a gennaio 2024. E Tuareg Rally appare subito come un gioiello prezioso, fatto di grinta, sport, eleganza e prestazioni da 10 e lode.

La forcella, i cerchi ruota e il manubrio sono rifiniti in una sportiva anodizzazione color oro. Linee slanciate, paracoppa in alluminio molto protettivo e inedito parafango alto, sottolineano il carattere off-road senza compormessi, mentre la sella rialzata e il manubrio maggiorato ottimizzano il controllo nella guida in piedi sui percorsi più estremi.

Aprilia Tuareg 660, insomma, si rinnova sotto il segno della performance e dell’efficienza, conformando il motore alla normativa Euro 5+ guadagnando corpi farfallati da 52 mm e un nuovo generatore che riduce le inerzie e migliorare lo spunto. Il design mantiene il suo inconfondibile triplo faro orizzontale, seppur con una nuova veste: la sovrastruttura snellita elimina il labbro inferiore, donando alla vista frontale un profilo più dinamico e slanciato. Proposta in due grafiche inedite, Tornado Green e Hailstorm White, entrambe con telaio rosso.

Tutto questo nei giorni in cui, Aprilia e Tuareg regalano spettacolo all’Africa Eco Race, la sfida che accende l’inverno delle due ruote e del motociclismo segnato dalla voglia di avventura.

Nel 2024, in preparazione all’Africa Eco Race, le Aprilia Tuareg, sviluppate in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, hanno dominato la scena dei rally raid a livello nazionale e internazionale. Tra i successi spiccano il titolo nella classe G-1000 del Motorally, la vittoria nella classe M6 dell’Hellas Rally Raid e il trionfo alla Baja Aragón nella categoria pluricilindrica, sempre con Jacopo Cerutti.

Questi risultati confermano la competitività e le prestazioni eccezionali delle Tuareg su ogni tipo di terreno, pronte a lasciare il segno anche nell’Africa Eco Race 2025 per il secondo anno consecutivo. Tornando ad Aprilia Tuareg 660, come si legge sul sito ufficiale della casa di Noale, offre una tecnica, essenziale, dinamica e orgogliosamente italiana.

Tuareg 660 è una moto che non accetta le sfide degli altri, ti spinge a sceglierne di nuove, trovando la traiettoria perfetta per superarle proprio lì dove non c’è aderenza. In palio, ci sono tutte le sensazioni e le emozioni che cerchi dalla guida di una moto, in ogni situazione. Tutto questo porta a prestazioni eccellenti sia nell’off-road ma anche su tracciati ’normali’. Una moto, insomma, che può far combaciare le esigenze dell’appassionato del settore e quelle di chi decide di avvicinarsi per la prima volta a un modello che ha già scritto la storia del motociclismo.