Aprilia RSV4X ex3ma. Emozioni da MotoGp. Livrea e prestazioni: quando tutto è... oltre

Siete pronti a emozionarvi? Pronti, anche a sentirvi su strada (ma con la dovuta, obbligatoria e inevitabile prudenza) a guidare un qualcosa che regali le sensazioni di una MotoGp? Bene, Aprilia RSV4 X ex3ma rappresenta un concreto punto di contatto con la MotoGP, essendo la prima e unica moto al mondo destinata alla vendita al pubblico, dotata di aerodinamica con effetto suolo, una tecnologia estremamente sofisticata, interamente sviluppata in Aprilia Racing, brevettata e, fino a ora, utilizzata solo sulla RS-GP 24 che compete nel Motomondiale.

La particolare modellatura della carena sulle fiancate permette di sfruttare la pressione dell’aria tra il suolo e la carena quando la moto è nella fase della piega in curva per aumentare l’aderenza a terra. L’intero pacchetto aerodinamico, di derivazione MotoGP, comprende l’ala anteriore di nuova concezione, l’under wing (comunemente chiamato ’cucchiaio’) posizionato sotto il forcellone e le cornering wings situate nella parte bassa del parafango anteriore. Tutta la carenatura è realizzata in carbonio da PAN Compositi con gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGP e, rispetto alla già evoluta X Trenta, permette di quintuplicare il carico verticale della pressione dell’aria in rettilineo, aumentando la stabilità e la precisione di guida, diminuendo al contempo la tendenza all’impennata e di triplicare quello a moto piegata, con grandi benefici in termini di aderenza in curva.

La speciale livrea Perla Nera attinge alla storia di Aprilia e alla mitologia del motociclismo sportivo. Il nero lucido e le finiture grafiche di RSV4 X ex3ma sono un omaggio evidente a una delle moto che hanno fatto la storia del nostro sport: la RS 250 in sella alla quale Max Biaggi vinse tre campionati del mondo consecutivi, dal 1994 al 1996, nella classe 250. Non a caso la stessa livrea è stata scelta da Aprilia Racing nella recente gara di Silverstone quando, per celebrare i 75 anni del Motomondiale, ogni casa ha corso con la più iconica delle sue colorazioni. Altri dettagli: il plurititolato telaio a doppio trave in alluminio, che da sempre rappresenta bene l’arte di Aprilia nel confezionare ciclistiche agili e rigorose, è esaltato da sospensioni meccaniche Ohlins con setup dedicato, tra le quali spicca la raffinata forcella pressurizzata, mentre l’impianto frenante Brembo.

Riccardo Galli