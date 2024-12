Antigelo, batteria e luci. Necessario un check-up

di Francesco ForniLe rigide temperature invernali possono mettere a dura prova le vetture. Per questo è fondamentale prepararsi adeguatamente al cambio di stagione, garantendo la sicurezza e il comfort durante la guida. Ecco una guida con consigli pratici per affrontare il freddo al volante.

Manutenzione auto. Un check-up completo è sempre necessario quando l’inverno è alle porte. Prima che arrivino gelo e nevicate è fondamentale effettuare un controllo approfondito della vettura. Un’officina specializzata può eseguire un check-up completo, assicurando che la macchina sia pronta.

Antigelo. Durante l’inverno, il liquido antigelo riveste un ruolo fondamentale. Bisogna assicurarsi che sia presente in quantità sufficiente nel sistema di raffreddamento, per evitare il congelamento e possibili danni al motore. Altrettanto importante è controllare il livello del liquido antigelo nel serbatoio del tergicristallo. Un liquido non adeguato alle basse temperature potrebbe congelare, impedendo la pulizia del parabrezza e compromettendo la visibilità, soprattutto in presenza di sale sparso sulle strade.

Batteria. Il freddo intenso può ridurre la capacità della batteria di fornire energia adeguata, rendendo difficoltoso l’avvio dell’auto. Prima dell’inverno è opportuno far testare la batteria in un’officina, per verificarne l’efficienza. Se la batteria ha più di sei anni, o se si percorrono spesso brevi tragitti in città, è consigliabile sostituirla in via preventiva.

Parabrezza. Le spazzole tergicristallo contribuiscono in modo determinante alla sicurezza durante la guida invernale. Se lasciano striature o aloni sul parabrezza, è necessario sostituirle per garantire una visibilità ottimale. È importante pulire il parabrezza sia all’interno che all’esterno, per evitare che lo sporco o la condensa offuschino la vista. L’umidità all’interno dell’auto può creare diversi disagi, soprattutto in inverno. Lo sbalzo di temperatura tra l’interno e l’esterno favorisce la formazione di condensa sui vetri, riducendo la visibilità.

Filtro aria. Per contrastare l’umidità, è importante sostituire periodicamente il filtro dell’aria dell’abitacolo. Un filtro sporco ostacola il ricambio d’aria e contribuisce all’accumulo di umidità.

Dettagli. Consigliabile utilizzare tappetini impermeabili, che non assorbono l’acqua trasportata dalle scarpe bagnate. Controllare le guarnizioni di finestrini e portiere per individuare eventuali spifferi che favoriscono l’ingresso di umidità. Infine, assicurarsi che i tubi di scarico dell’acqua siano liberi da ostruzioni, per permettere il corretto defluire dell’acqua.

Guarnizioni. Il freddo può danneggiare le guarnizioni in gomma di portiere e finestrini, causando screpolature e riducendone la capacità di tenuta. Prima dell’inverno, è consigliabile applicare un prodotto specifico per la cura delle guarnizioni, evitando prodotti a base di silicone o rimedi casalinghi.

Luci e sicurezza. Durante l’inverno le ore di luce diminuiscono in modo molto consistente, quindi è fondamentale avere un impianto di illuminazione efficiente. Prima di mettersi alla guida, controllare il funzionamento di tutte le luci, inclusi anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione e indicatori di direzione. E’ anche grazie all’illuminazione che garantiamo la nostra sicurezza e quella degli altri automobilisti.