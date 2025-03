’Anantara Concorso’. Le auto più iconiche sfilano nella capitale

Si chiama ’Anantara Concorso Roma’ l’evento che tra il 24 e il 27 aprile celebrerà ’La Dolce Vita’ capitolina regalando il meglio di Design, ospitalità e stile di vita italiano, a partire dai marchi iconici delle auto di lusso da collezione. Una cinquantina tra le vetture più rare e prestigiose, tutte italiane, molte provenienti di collezioni private di tutto il mondo, sfileranno infatti lungo le strade della Città Eterna dando il via alla prima edizione di questa rassegna organizzata da Anantara Hotels & Resorts, col supporto della banca svizzera Ubs.

Il concorso traccerà la storia dell’auto sportiva e da corsa italiana: ci saranno le prime automobili pionieristiche, auto anteguerra e dopoguerra, vetture da corsa dell’epoca d’oro delle corse storiche, le sportive GT degli anni ‘50 e ‘60, fino alle prime supercar e alle moderne hypercar. Tra le selezionate la celebre Ferrari 275 P del 1963, due volte vincitrice a Le Mans, ma non mancheranno Maserati, Bugatti, Alfa Romeo, Lamborghini e Pagani.

Il via giovedì 24 aprile quando le auto faranno bella mostra di sé in Piazza della Repubblica davanti ad Anantara Palazzo Naiadi. La partenza venerdì 25 quando le vetture percorreranno le vie della città verso Villa Aldobrandini, per riunirsi sabato a Villa Borghese e a Casina Valadier dove sfileranno nella parata finale che premierà le vincitrici. La giuria internazionale, riunita dal grande capo del concours e giudice capo Adolfo Orsi Jr., comprende il giudice onorario Lorenzo Ramaciotti, Massimo Delbò, Francois Melcion, Stefano Pasini, Laura Kukuk, Donald Osborne e Johanne Marshall.

L’evento è stato fortemente voluto da William Heinecke, Ceo di Anantara, nonché presidente di Minor International e lui stesso grande collezionista di auto storiche. "Roma – afferma – sta vivendo un momento di rinascita ed è quindi il momento perfetto per Anantara per cambiare marcia e lanciare un prestigioso evento concorsuale per la capitale". La rassegna infatti, oltre a rendere omaggio al nostro prestigioso patrimonio automobilistico, è stata organizzata in modo da celebrare il lifestyle italiano che troverà risalto nelle iniziative a corredo dell’evento dedicate a cucina, artigianato, ospitalità, design e lusso.

Ma non solo: esalterà anche le bellezze della Città Eterna facendo in modo che questi capolavori automobilistici possano posizionarsi e spiccare nei luoghi più iconici dell’Urbe. L’intento del concorso, quest’anno al suo debutto, è quello di farne un atteso appuntamento annuale di livello internazionale: aperto sia ai proprietari delle auto, che al pubblico dei tanti appassionati, prevede pacchetti per trascorrere il weekend, includendo esperienze ed eventi, o anche solo pass giornalieri per vivere la rassegna da veri protagonisti.