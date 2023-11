Alte performance grazie alla ricerca

ELF ha partecipato ad EICMA con uno stand eccezionale, all’interno dell’hospitality originale del Team Puccetti.

Manuel Puccetti, fondatore della squadra, ha messo a disposizione un impianto di quasi 400 metri quadri, su due piani, un luogo di sport e di incontro. L’ambientazione è perfetta per il marchio ELF, che accompagna da sempre campioni e appassionati con i suoi prodotti ad alta competitività ed elevate performance. Un biglietto da visita, che vede per la prima volta un hospitality tipico dei weekend di gara all’esposizione, con i piloti del Team Pucceti e il brand ambassador Andrea Dovizioso, che hanno incontrato i fan. Lo stand ha richiamato alla storia di ELF, con immagini e reperti di prodotti ’vintage’, che hanno ripercorso l’attività di un marchio leggendario in tutto il mondo.