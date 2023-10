ADX Sym. Chiamatelo lo scooter del futuro

Ovunque, con sicurezza, maneggevolezza e uno sguardo attento al look. Allo stile. C’è davvero tanto futuro nel nuovo scooter di Sym. Adatto, insomma, a raccontare emozioni sull’asfalto, nella guida cittadina e anche là, dove invece ci si può divertire alla ricerca della prestazione extra.

Versatilità ed elevate performance fanno di ADX uno scooter dalla personalità unica. Il nuovo crossover di casa Sym è progettato per destreggiarsi sullo sterrato con la stessa facilità che regala sull’asfalto. Senza tralasciare maneggevolezza e feeling di guida: divertimento e praticità per entusiasmanti avventure su due ruote.

Il raffreddamento è a liquido e la potenza massima è di 9.0 kW a 7.500 giri, con coppia di 11.5 Nm a 7 mila giri. Il mono ammortizzatore posteriore, pneumatici dedicati e l’ergonomica posizione di guida permettono di godersi qualsiasi strada. I fari full led gli conferiscono uno stile unico e immediatamente riconoscibile.

Guidare un ADX significa anche farsi coinvolegere dal tempo che scorre insieme alla strada. Si sta comodi e si vive quello che ci circonda e ci accompagna. Una guida estremamente gradevole anche sulle lunghe percorrenze, grazie alla tecnologia A.l.e.h. che ne migliora la stabilità in fase di accelerazione. La sicurezza viene invece garantita dal sistema di frenata ABS e dal Traction Control System.

Non solo performance, sia chiaro, ma anche tecnologia all’avanguardia. Sistema Keyless 2.0 per un rapido avviamento, Start&Stop per ridurre consumo e impatto ambientale, presa di ricarica rapida USB QC 3.0 e nuovo display TFT da 5’’ auto adattativo con passaggio automatico tra le modalità giorno notte.

Quella di ADX è una storia che parla di spirito d’avventura, scoperta, divertimento ma anche partnership quotidiana affidabile e sicura: sì, perché questo crossover di ultima generazione, caratterizzato da un design unico, elevate performance e un ampio equipaggiamento, ha una doppia anima, cittadina e offroad. Che lo porta ad essere un fedele compagno sia per gli spostamenti di tutti i giorni sia per gite fuoriporta su percorsi non convenzionali.

"Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto ad ADX nella nostra numerosa famiglia di scooter, perché le sue caratteristiche lo rendono senza dubbio un prodotto che nella cilindrata 125 troverà un suo specifico posizionamento – ha dichiarato Domenico Lojacono, Head of Sales di Sanyang Italia –. Ispirato all’avventura, ADX è perfetto sia la mobilità urbana sia per l’offroad. Un connubio che crediamo vincente per rispondere ad un mercato che richiede dinamismo e versatilità, senza dimenticare la sicurezza, tema da sempre centrale nello sviluppo dei nostri prodotti e che avrà un ruolo primario anche nella nostra comunicazione 2024".

Fra i dati tecnici da ricordare che il sistema keyless è dotato di avviamento di sicurezza (anche con pila del telecomando scarica, è sufficiente appoggiarlo vicino all’antenna per sbloccare il commutatore). Utile la presa USB QC 3.0 per una rapida ricarica degli apparecchi elettronici.