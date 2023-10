Manovra, accordo in maggioranza. Ok al codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Cos’è e come funziona

Roma, 30 ottobre 2023 – Avanza la Manovra che, con alcuni aggiustamenti, approderà in Parlamento senza che la maggioranza presenti emendamenti. "Le forze di maggioranza hanno confermato la volontà di procedere speditamente all'approvazione della Legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti". Ad ogni modo, "il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione". Così si legge in una nota di Palazzo Chigi, dove si è conclusa una riunione della maggioranza sulla manovra economica.

Passa la proposta di Forza Italia sul Codice identificazivo nazionale sugli affitti brevi

L’accordo sulla Manovra

Naturalmente l’accordo è passato attraverso l’accoglimento da parte del Governo di alcuni aggiustamenti alla bozza di Legge di Bilancio uscita dal Consiglio dei ministri. In particolare è passata la proposta di Forza Italia sugli affitti brevi.

La cedolare secca e Forza Italia

Entra infatti nella manovra la proposta di FI per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Lo si apprende da fonti di maggioranza e di governo al termine del vertice sulla manovra che ha confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, specificando che per la prima resta al 21%. C'è l'impegno di destinare il gettito derivante - circa un miliardo di euro secondo stime circolate nella riunione - alla riduzione delle tasse sulla casa.

Cos’è il Cin

Il Cin, è un Codice Identificativo Nazionale, necessario per essere iscritti a piattaforme come Booking, Airbnb o simili. Questo consentirà di tracciare meglio i proprietari che affittano case e di far emergere il sommerso.

"Questo è stato già introdotto in Grecia, ad esempio, e ha aumentato di 10 volte il gettito per quanto riguarda gli affitti brevi. Aumentare la tassa sulla cedolare secca può invece incentivare il nero'', ha spiegato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati.

Davanti alla possibilità di un aumento della cedolare secca sugli affitti brevi prevista nelle prima bozza della Manovra uscita dal Consiglio dei ministri, infatti Forza Italia si era in particolare opposta a questo aumento proponendo l’introduzione del Cin.