"C’è il Gran Premio". Slitta lo sciopero

C’è il gran Premio di Formula Uno, lo sciopero non si può fare. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ricorre ancora una volta all’arma della precettazione dei lavoratori per far slittare lo stop nazionale del personale delle Fs indetto da alcune sigle sindacali dalle 3 di domani. L’agitazione è stata spostata dalle 2 di lunedì 20, sempre per 24 ore. Una decisione, spiega il Mit in una nota, "maturata soprattutto in vista dell’importante weekend per gli appassionati di Formula 1". L’afflusso di turisti e appassionati stimato è di oltre 200mila persone, spiega il ministero. Ancora più diretto il ministro Salvini, che risponde senza mezze misure ai sindacati, che non hanno per nulla digerito la precettazione: "Mi denunceranno anche stavolta? Non mi interessa. Per i diritti di alcuni non puoi bloccare gli altri e un’intera regione che si muove". Pochi minuti prima, era stato il leader della Cgil, Maurizio Landini, ad alzare il livello dello scontro: "Credo che ormai siamo in modo evidente di fronte al tentativo di mettere in discussione il diritto di sciopero nel nostro Paese. Siamo di fronte ad una logica autoritaria e pericolosa".

Antonio Troise