Bando per il turismo: "Pronti 4,2 milioni"

"Sarà pubblicato lunedì il bando accoglienza rivolto principalmente ai Comuni e finalizzato al miglioramento della qualità dell’offerta turistica regionale e alla promozione del territorio attraverso il sostegno di progetti territoriali per l’accoglienza". Ne dà notizia la Regione Marche. La dotazione finanziaria complessiva è di 4,2 milioni di fondi regionali, cui si aggiungeranno ulteriori fondi derivanti dal fondo unico nazionale per il turismo. L’intento del bando è di "sostenere la realizzazione di azioni capaci di valorizzare i territori, promuovendone patrimonio, tipicità, cultura, enogastronomia, e di incrementare le presenze turistiche italiane ed estere, migliorando e innalzando il sistema dell’accoglienza turistica regionale". Quattro le linee di azione: grandi eventi con target nazionale e internazionale, capaci di attirare flussi di turisti e di qualificare l’offerta; progetti locali di accoglienza turistica; progetti inerenti cammini, itinerari e circuiti; investimenti turistici infrastrutturali. Per il governatore Acquaroli (assessore al turismo), "l’accoglienza turistica è uno dei principali strumenti".