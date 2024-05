Undici imprese e quattordici brand di lusso. Il design Made in Italy che piace alla finanza

NATO NEL 2015 e con sede a Milano, il gruppo Dexelance (ex Italian Design Brands) riunisce 11 aziende per complessivi 14 brand con oltre 4500 retail partners nel mondo e più di 800 dipendenti. Si tratta di uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel design di alta qualità. Il gruppo è composto da numerose società, ciascuna con una propria precisa identità, aggregate nell’ambito di un progetto strategico coerente e con attività tra loro complementari. Sette brand (Dandy Home Collection, Gamma Arredamenti, Gervasoni 1882, Meridiani, Saba Italia, Turri e Very Wood) rientrano nel perimetro delle attività di Furniture. Due brand (Cenacchi International e Modar) operano invece nel settore del Luxury Contract. Altri tre marchi (Axolight, Davide Groppi e Flexalighting) sono specializzati nel settore del Lighting mentre Binova e Miton Cucine operano nel Kitchen & Sistems.

In particolare Gervasoni – guidata dai fratelli Giovanni e Michele, terza generazione della famiglia e tra i soci fondatori dieci anni fa di Italian Design Brands realizza soluzioni di arredo attraverso l’omonimo marchio e il brand Very Wood. Meridiani è specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili. Davide Groppi crea e produce lampade e progetti di luce di notevole impatto ambientale. Saba Italia crea e produce articoli di arredamento con un design innovativo e di alta gamma. Flexalighting progetta e produce sistemi di illuminazione per interni ed esterni. Axolight è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy. Gamma Arredamenti è uno dei leader italiani negli imbottiti in pelli di altissima qualità. Cubo Design produce cucine e sistemi d’arredamento top e premium, con i marchi Binova e Miton Cucine. Turri è uno storico marchio di arredamento di altissima fascia e, infine, Cenacchi International e Modar sono due affermati leader del comparto contract per il settore del lusso e della moda. Un polo d’eccellenza che, dopo la quotazione alla Borsa di Milano avvenuta l’anno scorso, vede come principale azionista e investitore di lungo termine con il 48,0% Investindesign S.p.A., società controllata dalla Tip di Giovanni Tamburi che ha definito Dexelance come "un incrocio magico".

"Sono convinto che l’attuale periodo sia particolarmente adatto per consolidare e più che altro sviluppare un progetto molto affascinante, il sogno di dare una vera prospettiva di crescita a imprenditori eccezionali, in un settore con un enorme potenziale, ma troppo frammentato per poter far fronte alle sfide che il mondo globale ci prospetta – ha spiegato Giovanni Tamburi alla presentazione del nuovo nome del gruppo -. Secondo le tradizioni ormai consolidate del modello di business di Tip, basato su M&A, aggregazioni strategiche ed un grandissimo rispetto per gli imprenditori/partner, desideriamo continuare a convincere imprenditori ambiziosi e famiglie di industriali desiderosi di dare perennità alle rispettive aziende per realizzare un progetto al momento unico, con al centro il Made in Italy di altissimo livello".

A. Pe.