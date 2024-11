Le case in legno della Fass2001: "Sono sostenibili ed economiche"

FONDATA NEL 2001, Fass2001 di Fabrizio Silvi (nella foto in alto) con sede in Località Torraccia nel Comune di Castel Giorgio (TR), si è rapidamente affermata nel settore delle costruzioni in legno. Con oltre vent’anni di esperienza nella produzione di carpenteria in legno per l’edilizia, l’azienda ha scelto ormai da più di un decennio di intraprendere anche la costruzione di abitazioni in legno abbracciando una visione innovativa e rispettosa dell’ambiente, in linea con l’attuale tendenza del mercato immobiliare verso materiali ecologici e tecniche costruttive che riducono l’impatto ambientale. Con un occhio attento alla qualità, garantita anche dalle certificazioni che l’azienda possiede, Fass2001 assicura un prodotto che unisce sostenibilità e risparmio economico. Proprio per questo motivo Fass2001 può sottoporre, a richiesta, i propri edifici al Blower Door Test, una verifica che consente di ottimizzare l’efficienza degli impianti di riscaldamento e raffrescamento riducendo così il consumo energetico complessivo dell’edificio.

Quali sono state le motivazioni principali che vi hanno spinto verso la costruzione di case in legno?

"La decisione di intraprendere la costruzione di case in legno è nata dalla nostra convinzione che il futuro dell’edilizia risieda nella sostenibilità. Il legno è un materiale naturale, rinnovabile e capace di ridurre drasticamente l’impatto ambientale delle costruzioni rispetto ai materiali tradizionali come cemento e acciaio. Basti pensare alla differenza di emissione di CO2 fra la produzione dell’acciaio e del calcestruzzo rispetto all’estrazione del legname e alla sua lavorazione. Le prime due sono produzioni sicuramente energivore, al contrario della crescita delle piante che invece assorbono CO2 durante il loro ciclo vitale".

Come si inserisce la vostra attività nel contesto attuale del mercato immobiliare?

"Il mercato immobiliare sta evolvendo in direzione di una maggiore consapevolezza ambientale. Le persone non cercano solo una casa esteticamente gradevole, ma vogliono anche ridurre la propria impronta ecologica. Il nostro modello di business si basa proprio su questa esigenza crescente, fornendo soluzioni che non solo rispondono alle normative in materia di efficienza energetica, ma che vanno oltre, offrendo un’abitazione sostenibile nel suo intero ciclo di vita".

Costruire una casa in legno è economicamente vantaggioso rispetto ai metodi tradizionali? Se sì, in che modo?

"Sicuramente sì. Un’abitazione in legno a pari coefficiente energetico invernale e sfasamento termico estivo, costa circa un 20% in meno rispetto alle costruzioni tradizionali. Questa differenza è data in primo luogo dalla velocità di costruzione: per realizzare un’abitazione in legno occorrono, dalla progettazione alla realizzazione circa 6-12 mesi, tempi estremamente ridotti rispetto alle costruzioni tradizionali che si traduce in costi di gestione di cantiere sicuramente più bassi. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica e velocità di costruzione, senza compromettere la flessibilità di design sono tutti aspetti che otteniamo utilizzando esclusivamente fibre naturali quali fibre di legno, lana di roccia e sughero".

Perché utilizzate solo fibre naturali e quali vantaggi ci sono per chi sceglie una casa in legno in termini di costi a lungo termine, come manutenzione, efficienza energetica e durata?

"È stata fatta la scelta di utilizzare solo fibre naturali per due motivi ben precisi. Innanzitutto perché sono materiali che hanno un consumo energetico di CO2 in fase di produzione, quindi non inquinano. Poi assicurano un ottimo confort abitativo nei due periodi dell’anno più difficili quali l’inverno e l’estate. Assicurano infatti un’ottima traspirabilità all’edificio riducendo al minimo il rischio di condensa interstiziale. Condensa interstiziale e sfasamento termico sono i due aspetti principali che migliorano il benessere abitativo nel periodo invernale e estivo e, difficilmente, riescono ad essere soddisfatti con l’utilizzo di materiali di sintesi quali Xps-Eps. Il risparmio energetico così può arrivare fino al 50% rispetto alle costruzioni tradizionali oltre ad una maggiore efficienza energetica gli altri vantaggi di un’abitazione di legno sono: i tempi ristretti di costruzione, come già detto, la certezza dei costi, la facilità di intervento successiva e sicuramente una maggiore sicurezza in caso di sisma".

Il mercato delle costruzioni in legno è in crescita. Quali opportunità vedete per espandere ulteriormente la vostra azienda a livello nazionale o internazionale?

"Siamo costantemente alla ricerca di partnership strategiche con architetti e imprese edili per espandere la nostra rete di distribuzione. Come gestite la concorrenza in un settore che sta diventando sempre più competitivo? Fass2001: Anche se la nostra azienda è una piccola realtà artigianale, vogliamo distinguerci innanzitutto per un rapporto con il cliente che sia diretto e volto a cercare di capire e realizzare le sue aspettative e i suoi progetti: non vogliamo vendere al cliente niente di standardizzato, nessun pacchetto ma solo aiutarlo a definire un progetto personalizzato. Inoltre vogliamo continuare a puntare sull’uso di fibre naturali e possibilmente sull’utilizzo di legname e materiali a chilometro zero, magari coinvolgendo nel nostro lavoro le tante realtà artigianali che ci sono nel nostro territorio".