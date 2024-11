Donne imprenditrici nel settore tech

UN EVENTO di portata internazionale ideato per promuovere e supportare la crescita delle donne imprenditrici e leader del settore tecnologico, fornendo strumenti concreti per superare le sfide del business globale: InnovateHer: Women’s Empowerment Global Summit for Emerging Technologies si è svolto il 25 e 26 ottobre, nell’Aula Magna di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, con il patrocinio dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Organizzato da Crea UniCa, Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e Imprenditorialità dell’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Prospera Women, InnovateHer si inserisce nel quadro del progetto Cte DLab Cagliari – Casa delle Tecnologie Emergenti, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

InnovateHer, per la prima volta a Cagliari, ha affrontato temi di rilievo, tra cui la leadership femminile, il ruolo delle donne nell’innovazione tecnologica e imprenditoriale, la raccolta fondi e le tecnologie come intelligenza artificiale, 5G e smart cities. L’obiettivo è creare una rete globale e generare un impatto positivo, aumentando la consapevolezza sul ruolo cruciale delle donne in questo settore, mettendo l’innovazione tecnologica e l’imprenditorialità femminile al centro dell’attenzione.

Il programma, basato su innovazione ed empowerment femminile, ha incluso workshop mirati, forum, tavole rotonde, stimolanti presentazioni e opportunità di networking senza precedenti, dedicati a donne fondatrici di startup, manager d’azienda, investitori e partner dell’ecosistema tech. Tra i relatori e gli esperti invitati, ci sono stati investitori e leader aziendali della Silicon Valley, impegnati a sostenere lo sviluppo e la crescita a livello globale di imprese a guida femminile. Tra gli interventi più significativi delle speaker internazionali segnaliamo Amy Peck (nella foto sotto), esperta di realtà virtuale e ceo di EndeavorXR; Isabelle Andrieu, co-fondatrice di Translated e Pi Campus; Zofia Kierner, fondatrice della Girls Future Ready Foundation; Shirin Etessam, imprenditrice e fondatrice di Oml Tv.

Le. Ma.