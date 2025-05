Re AD punta sul Meridione: "Real Estate come chiave di sviluppo"

DOPO UNA LUNGA ESPERIENZA nel settore del Real Estate tra Roma e Milano, abbiamo scelto di fondare Re Ad a Salerno, convinti che proprio qui ci fossero le condizioni ideali per costruire un’impresa capace di innovare nel cuore del Sud. Non è stata solo una scelta legata alla qualità della vita, ma soprattutto una visione professionale. Il Sud è ricco di competenze e talenti sottovalutati, che tendono a migrare verso il Nord, spesso per un limite che ci auto imponiamo: la convinzione, ancora radicata, che i progetti più ambiziosi e di valore nel settore immobiliare possano nascere solo altrove", dice Alessandra Puglisi (nella foto), fondatrice, assieme ad Angelo Rago, di Re Ad.

Re Ad è una società di ingegneria indipendente con sede a Salerno e Roma. È stata fondata nel 2019 dai salernitani Alessandra Puglisi e Angelo Rago che hanno deciso di costituire una società in grado di operare nel settore real estate. La società offre servizi per la valorizzazione, trasformazione e adeguamento di asset immobiliari, sia esistenti sia di nuova realizzazione. Le attività spaziano dalla due diligence tecnica agli studi di fattibilità, dalla progettazione specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica e antincendio) al project management, fino alla direzione lavori, e alla gestione di interventi di efficientamento energetico e compliance Esg. Dal 2020 al 2024, Re Ad ha registrato una crescita continua, con incrementi annuali che hanno superato il 120% nel 2021 e il 90% nel 2022, proseguendo con +25% nel 2023 e +31% nel 2024. Il fatturato del 2024 è stato pari a 500 mila euro, le previsioni per il 2025 sono di una crescita del 30% circa. Il team è composto da 8 ingegneri e architetti a cui si aggiunge una rete di professionisti che agiscono come local partners nelle diverse aree del Paese. In totale coinvolge circa 20 collaboratori.

A contraddistinguere la proposta dell’azienda è la capacità di gestire contesti ad alta complessità sotto il profilo legale, ingegneristico e architettonico. "Stabilire la sede a Salerno è stata una scelta simbolica e strategica: volevamo dimostrare che anche dal Sud è possibile proporre un modello competitivo, indipendente e unico nel panorama immobiliare italiano", dicono i due fondatori. Per questo la società si avvale di DGcert, il primo e-commerce specializzato in Italia per l’acquisto diretto online di servizi tecnici immobiliari indipendenti, una novità, del tutto made in Sud, e operativa su scala nazionale, pensata specificamente per rispondere alle esigenze degli acquirenti, in particolare internazionali. DGcert nasce per colmare un vuoto strutturale nel mercato immobiliare italiano: la mancanza di strumenti indipendenti, digitali e affidabili per tutelare chi acquista un immobile in Italia. Il sistema online invece dà garanzia di avere alle spalle una rete di professionisti, in grado di erogare tutti i servizi tecnici fondamentali per analizzare e valutare un immobile prima dell’acquisto. La piattaforma offre, infatti, un set integrato di strumenti: dalla verifica urbanistica alla stima dei costi di ristrutturazione, fino al controllo dello stato manutentivo e impiantistico. Il tutto disponibile online, con un approccio standardizzato e operativo su scala nazionale. Non si tratta di una semplice "verifica documentale" a distanza, ma di un approccio completo alla tutela dell’investimento immobiliare, che unisce il sopralluogo tecnico dell’immobile, report strutturati e facilmente consultabili, e uno standard operativo uniforme in tutta Italia. Per questo si tratta di uno strumento utile per l’acquirente internazionale, talvolta inconsapevole del quadro normativo spesso complicato del mercato italiano. "Con DGcert siamo i soli a offrire agli investitori stranieri una risposta strutturata e standardizzata per contrastare i rischi connessi all’acquisto di immobili in un Paese dove l’abusivismo edilizio resta un nodo irrisolto del sistema immobiliare, con punte che in alcune aree superano il 50% del patrimonio edilizio. Aiutiamo gli acquirenti a orientarsi tra normative complesse e a verificare lo stato legittimo degli immobili prima dell’acquisto. La nostra offerta, resa disponibile attraverso una piattaforma di e-commerce, raggiunge gli acquirenti ovunque nel mondo, offrendo un supporto completo da remoto. In questo modo, il cliente può gestire l’intero processo a distanza, senza la necessità di spostamenti ripetuti, e azzerare il rischio di investire in immobili con irregolarità, una realtà ancora largamente diffusa nel nostro Paese", spiegano Alessandra Puglisi e Angelo Rago (nella foto a sinistra). Il modello DGcert è standardizzato e replicabile, con un metodo di analisi uniforme, da Milano a un borgo in Sicilia, e garantisce lo stesso livello di accuratezza.

Dall’analisi di oltre 200 incarichi emerge un identikit chiaro dell’acquirente internazionale tipo imprenditori, executive, investitori e pensionati di fascia alta, spesso assistiti da advisor legali o family office, che cercano soluzioni affidabili per investire in un contesto normativo complesso. In prima linea ci sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Svizzera e Paesi Bassi. Negli ultimi anni sono cresciuti anche i flussi da Canada e Australia, mercati maturi e orientati alla protezione del patrimonio. Gli acquirenti esteri cercano residenze in località iconiche come Firenze, Roma, il Lago di Como o la Costiera Amalfitana, ma cresce l’interesse verso città d’arte "vivibili" come Lucca, Lecce o Siracusa, e verso immobili da trasformare in borghi autentici dell’entroterra.