Memori. L’Intelligenza artificiale che “parla“ con i clienti

CREARE AGENTI conversazionali personalizzati senza necessità di competenze di programmazione, ottimizzando attività come assistenza clienti, gestione documentale e supporto commerciale. Memori è un’azienda fondata nel 2017 da Nunzio Fiore ad Altedo (Bologna) con l’obiettivo di semplificare l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa in azienda. Ha ideato la piattaforma AIsuru, che consente a imprese e professionisti di creare agenti di AI conversazionale personalizzati senza necessità di competenze di programmazione, ottimizzando attività come assistenza clienti, gestione documentale e supporto commerciale. Ogni agente può essere istruito per interagire con documenti, database e servizi, fornendo risposte sempre aggiornate e pertinenti. Fra gli agenti creati e gestiti attraverso la piattaforma, un digital co-host per le strutture ricettive, una guida digitale nei musei, un agente di supporto al dipartimento sales, un assistente per la funzione HR. Memori ha appena ottenuto un finanziamento da 500.000 euro da parte di TreCuori, società benefit che promuove la crescita economica territoriale attraverso strumenti innovativi. TreCuori diventa così il principale investitore di Memori, unendo il suo ruolo di cliente e partner strategico delle AIsuru AI Academy organizzate dalla società.

Le risorse raccolte saranno utilizzate per potenziare ulteriormente la crescita di Memori, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel settore dell’AI conversazionale in Italia. "Questo investimento conferma la validità della visione di Memori: rendere l’intelligenza artificiale conversazionale accessibile, sicura e conforme alle normative europee", commenta Nunzio Fiore (nella foto a destra), ceo e founder di Memori. "Con il supporto di TreCuori, che non è solo un investitore ma anche un nostro cliente e partner strategico - continua Fiore - possiamo accelerare la crescita della nostra piattaforma AIsuru, una soluzione che facilita l’implementazione dell’Intelligenza artificiale nelle realtà aziendali, partendo dalla formazione fino alla realizzazione di progetti complessi, rafforzare la nostra posizione nel panorama italiano dell’AI e sostenere il nostro percorso di crescita". Molta convinzione anche da parte dell’investitore. "Investiamo in Memori perché offre una soluzione innovativa che democratizza l’accesso all’AI per le Pmi italiane, un settore critico per la trasformazione digitale del paese" afferma Giovanni Lucchetta (nella foto a sinistra), amministratore di TreCuori Spa Società Benefit. "Noi lo possiamo affermare con profonda convinzione perché – continua Lucchetta - ne abbiamo sperimentato le peculiarità positive in prima persona avendo sviluppato con Memori alcune delle funzionalità dei nostri servizi nell’ambito del welfare aziendale, della rendicontazione di sostenibilità e della sicurezza sul lavoro".

Memori nasce con la missione di rendere l’intelligenza artificiale generativa uno strumento accessibile, sicuro e facilmente integrabile nei processi aziendali. Oggi Memori è una realtà in crescita, con un team di professionisti specializzati nello sviluppo di AI generativa, soluzioni conversazionali, architetture cloud sicure e formazione aziendale, supportato da una solida rete di aziende partner che mettono a disposizione ulteriori 200 persone tra distributori, system integrator e specialisti per assistenza e implementazione su tutto il territorio nazionale. Questo ecosistema ha gestito finora più di 1.600 agenti AI e ogni mese elabora oltre 6 mila conversazioni. Attraverso la sua piattaforma AIsuru, l’azienda permette a imprese e professionisti di creare agenti conversazionali personalizzati senza necessità di competenze di programmazione, ottimizzando attività come assistenza clienti e supporto commerciale. Ogni agente può essere istruito per interagire con documenti, database e servizi, fornendo risposte aggiornate e pertinenti. Una delle caratteristiche più avanzate di AIsuru è il "pensiero profondo", un sistema di memoria a breve e lungo termine che consente agli agenti di ricordare le conversazioni precedenti e di adattarsi alle esigenze dell’utente e del contesto in cui operano, migliorando le risposte nel tempo e riducendo al minimo gli errori dell’AI.

Il gestore dell’agente, inoltre, ha accesso a informazioni molto coerenti con i reali interessi degli utenti e può utilizzarli per alimentare campagne marketing mirate a specifici segmenti di pubblico. Gli agenti conversazionali creati con AIsuru trovano applicazione in numerosi contesti aziendali, ottimizzando processi, migliorando l’interazione con clienti e dipendenti. Dai processi, alla formazione, fino alle HR, AIsuru permette a tutta l’azienda di usufruire di una piattaforma dove creare e distribuire agenti che collaborano con l’intero team. Un esempio di agente di Memori è il co-host digitale che, nel settore hospitality, supporta gli host nella gestione delle prenotazioni e risponde alle domande degli ospiti, migliorando l’esperienza del cliente con risposte immediate e un servizio sempre disponibile. In ambito culturale, come evidenziato da un test in collaborazione con un importante museo italiano, la piattaforma può essere utilizzata per creare una guida digitale interattiva che, grazie alla geolocalizzazione, è in grado di dare risposte personalizzate alle domande dei visitatori in base alla posizione nel museo, fornendo informazioni precise sulle opere esposte, approfondimenti su artisti, tecniche e contesto storico. Inoltre, AIsuru sviluppa assistenti AI (a sinistra) per la compilazione di documenti aziendali complessi, riducendo errori e tempi di elaborazione.