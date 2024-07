Una piattaforma per semplificare la contabilità delle aziende

SEMPLIFICARE la vita contabile e finanziaria delle piccole e medie imprese. È questa la mission di Sibill, una startup specializzata in soluzioni software as a service (SaaS) per la gestione contabile e finanziaria delle Pmi, nata meno di 3 anni fa e che ha appena portato a termine una raccolta di capitale di 6,7 milioni di euro confermando così la bontà del suo modello di business e la capacità del team di attrarre l’attenzione e gli investimenti in Italia anche di operatori internazionali. Fondata da Mattia Montepara (ceo), Lorenzo Liguori (chief product officer) e Dario Prencipe (chief data officer), con la nuova operazione Sibill vede entrare nel proprio azionariato un nuovo fondo internazionale: Keen Venture Partners, che va ad affiancarsi ai già esistenti investitori Exor Ventures, Founders AS, Global Founders Capital, Not Boring, Banana Capital, Plug&Play Tech Center, oltre a diversi business angel italiani e stranieri.

A convincere gli investitori – che hanno messo in campo risorse elevate e per la gran parte provenienti dall’estero, cosa non comune per una startup italiana - non solo la missione e la strategia di Sibill, ma anche la performance che nel tempo dimostra la sua capacità di trasformare un grande potenziale di mercato in crescita concreta e misurabile. Provenienti da esperienze diverse e consolidate nel settore fintech, i fondatori di Sibill si sono posti l’obiettivo di mettere a disposizione del mercato uno strumento collaborativo, in grado di risolvere le numerose esigenze contabili e amministrative delle Pmi italiane partendo dall’abbattimento delle barriere interne, semplificando i flussi e i processi di comunicazione e raccolta delle informazioni tra imprenditore o top management e il reparto amministrativo, così come le barriere verso l’esterno, velocizzando l’interazione con i commercialisti che possono così focalizzarsi sulle loro attività a valore aggiunto.

"I grandi player del mercato servono aziende medio grandi e finiscono per trascurare quelle di più piccole dimensioni – spiega Mattia Montepara – e noi ci focalizziamo su quelle. E in particolare lavoriamo nel segmento della ristorazione, dell’ospitalità, dai piccoli hotel ai bed and breakfast, ma anche delle agenzie di sviluppo software e o di design. Tutti soggetti accomunati dal fatto che hanno sempre usato solo Excel in maniera un po’ rudimentale. Con noi si fa fatturazione, si monitorano i flussi di cassa e le scadenze di pagamento, si crea facilmente la Prima Nota. Ora stiamo testando la possibilità di effettuare pagamenti sulla piattaforma stessa e avvieremo il servizio dopo l’estate".

In sintesi, con Sibill, le attività di fatturazione elettronica, gestione scadenzario, pianificazione e controllo della cassa sono svolte più velocemente e con maggiore automazione e, grazie alla modalità di fruizione SaaS, oltre a un investimento contenuto, le imprese possono contare su uno strumento costantemente aggiornato che garantisce la sicurezza dei dati gestiti. "I prezzi sono da 69 euro in avanti – spiega Montepara – e sono parametrati alla dimensione dell’azienda". Attualmente al lavoro ci sono i tre soci e 21 dipendenti, per la metà ingegneri specializzati ovviamente nella creazione di software. Ma entro il 2025 è previsto il loro raddoppio così come i ricavi ricorrenti annuali si sono moltiplicati per undici volte nel 2024. Con un trend di crescita dei clienti di più dell’11% mese su mese, la startup serve già migliaia di Pmi, quintuplicate negli ultimi 12 mesi.

La nostra mission, spiega Montepara, "è quella di liberare il tempo degli imprenditori dagli oneri burocratici per permettere loro di concentrarsi sulle strategie di crescita dell’azienda. Tra i maggiori valori della nostra soluzione ci viene sicuramente riconosciuta la capacità di snellire e semplificare i flussi liberando risorse preziose".

Fondata a Milano a ottobre 2021, la piattaforma user-friendly di Sibill è progettata per rispondere alle esigenze specifiche delle PMI italiane, offrendo una soluzione integrata all-in-one "per fare di più, con meno".

Sibill vanta "un team italiano con un mindset internazionale", ancora giovane ma molto affiatato, con svariate esperienze all’estero alle spalle. Dublino, Berlino, Lussemburgo sono alcuni dei posti in cui i professionisti dell’azienda hanno trascorso parte della loro esperienza lavorativa, acquisendo competenze e imparando da ambienti stimolanti e molto eterogenei.

"Per me e tutto il team – spiega Montepara – è un onore e una grande soddisfazione vedere che il nostro progetto continua ad attirare l’attenzione e la fiducia di tanti importanti investitori, anche internazionali. Le risorse raccolte ci aiuteranno, grazie alla spinta di crescita che potremo dare sia sul fronte dello sviluppo della piattaforma che della rete commerciale, a raggiungere il nostro obiettivo ultimo: contribuire in qualche modo alla competitività del Paese. Crediamo fermamente che liberare il tempo di imprenditori e figure apicali delle Pmi, che rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana, significhi permettere loro di concentrarsi sulle strategie di crescita e tra i maggiori valori della nostra soluzione ci viene sicuramente riconosciuta la capacità di snellire e semplificare i flussi liberando tempo e risorse preziose".