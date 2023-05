Una maratona lunga 17 giorni per seminare il futuro

LA TAPPA DI ROMA sarà quella conclusiva del Festival, dedicata alla dimensione istituzionale che è fondamentale in questo momento perché il buon esito della transizione ecologica dipende da scelte politiche. Il 24 maggio alla Camera verranno presentati dall’alleanza che rappresenta 320 realtà della società civile i risultati del Festival alla politica e alle istituzioni dei 17 giorni della kermesse insieme alle proposte emerse dai 24 eventi in cui si saranno messi a confronto generativamente esperienze e proposte dalla società civile, esperti, rappresentanti di politica istituzione e imprese, territori e università. Il Festival è stato realizzato grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma, BAM, Comin & Partners, Gruppo Ferrovie dello Stato, Ita Airways e il supporto di Civil Week - Corriere della Sera Buone Notizie, Gruppo Monrif - Luce! Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, Sprout World, Sustainabol, UNAHOTELS, Tecnocap, Treedom, Volkswagen Italia.

La campagna di comunicazione del Festival 2023, realizzata in collaborazione con l’agenzia BAM, è incentrata sul claim "La sostenibilità tiene acceso il futuro". Un messaggio di speranza e un invito all’azione che viene diffuso su diversi canali e che prevede un suggestivo spot video – e radio - con la voce di Fabio Volo. Lo spot del Festival viene diffuso anche quest’anno sulle reti Rai, grazie a una collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che sui canali dell’ASviS e dei partner. In linea con la campagna l’ASviS propone una call to action per raccontare sui social l’impegno a costruire un futuro all’insegna della sostenibilità, taggando l’ASviS su Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin con gli hashtag #accendiamoilfuturo e #FestivalSviluppoSostenibile.

v. b.