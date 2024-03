Un fascio di elettroni utilizzato per le saldature

Nel 2021 è stato inaugurato, all’interno del Progetto EBM nato nel 2017, un impianto innovativo per la lavorazione a fascio di elettroni. Si tratta di un processo in cui gli elettroni ad alta velocità sono concentrati in un fascio sottile e vengono diretti verso il pezzo da lavorare, generando calore che vaporizza il materiale. A seconda dell’intensità lo strumento può essere utilizzato per lavorazioni di saldatura, taglio e trattamento superficiale di metalli ferrosi e non ferrosi. Il macchinario può anche stampare componenti metallici tridimensionali.