"Un evento sempre più internazionale"

L’EVENTO PIÙ ATTESO al mondo per il settore della gelateria, pasticceria, pizza e non solo è sempre più internazionale. Ad annunciarlo è Corrado Peraboni (nella foto), amministratore delegato di Italian Exhibition Group, che ospita, dal 18 al 22 gennaio, la quarantaseiesima edizione di Sigep World, The World Expo for Foodservice Excellence. "L’edizione 2025 si connota per la forte crescita dell’internazionalità", sottolinea Peraboni. "I numeri della passata edizione sono già stati superati – precisa – dato che quest’anno prevediamo l’arrivo di circa 3 mila buyer da tutto il mondo. Un processo che, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Ice e alla rete di regional advisor di Ieg, passa anche dal coinvolgimento diretto dei principali decision maker del settore. Altra novità 2025 è la presenza di un guest country come l’Arabia Saudita. Inoltre, per il 2025 confermiamo due grandi appuntamenti all’estero".

Il primo appuntamento è la terza edizione di Sigep China, in programma allo Shenzhen Convention dal 24 al 26 aprile. Mentre, dopo l’esordio dell’anno scorso, tornerà anche Sigep Asia, dal 16 al 18 luglio a Singapore. A Sigep World 2025 sono attesi 1.300 brand espositori provenienti da 33 Paesi e oltre 520 top buyer da 79 Nazioni, saranno invece 2.500 i buyer europei. L’Arabia Saudita sarà il guest country di questa edizione di Sigep World. A Rimini è attesa una delegazione di top buyer sauditi, tra cui la catena di coffee shop Barn’s, che vanta oltre 800 store nel Paese, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, tra le principali aziende hospitality e Al Tazaj, catena di quick service restaurant con 120 locali.

"L’Arabia Saudita sta compiendo significativi passi avanti nel settore del turismo e dell’ospitalità, mirando a diversificare la sua economia e attrarre visitatori da tutto il mondo. Grazie agli enormi investimenti nelle infrastrutture, nella promozione turistica e nello sviluppo di destinazioni di lusso, il paese sta cercando di posizionarsi come una destinazione turistica internazionale, diventando particolarmente attrattiva per le nostre aziende", dice Flavia Morelli (nella foto qui sopra), Group Exhibition Manager della divisione Food&Beverage di Ieg.

Quella fra Sigep World e Arabia Saudita è una partnership di più ampio respiro considerando che la capitale dell’Arabia Saudita, Riad, ospiterà l’Expo 2030. Per questo il paese sarà protagonista anche del talk inaugurale di Sipeg World, sabato 18 gennaio nella Vision Plaza, dalle 14.30). È prevista la presenza di Mohammad Alsuri, direttore della catena Tazaj. Innovazione e internazionalità sono le due cifre dell’edizione 2025 di Sigep World. Stati Uniti, India, Canada, Brasile e Turchia saranno le nazioni maggiormente rappresentate, ma si segnalano presenze anche da Sud America, Sud Est Asiatico e Paesi del Golfo.