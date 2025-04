Un settore strategico che attira investimenti

GLI ITALIANI VANNO letteralmente pazzi per i loro amici a quattro zampe. 4 italiani su 10 hanno un animale domestico e cresce la richiesta di cure. Nasce da questa esigenza il Gruppo Ca’ Zampa, già presente in tutta Italia e da oggi più forte, grazie all’acquisizione del 100% delle quote di BluVet. Sono 50 le strutture veterinarie ora in rete. Nel gruppo opereranno oltre 900 persone, di cui molti veterinari di elevata professionalità e numerosi tecnici veterinari. L’attenzione del nuovo gruppo sarà tutta rivolta ad alzare ulteriormente la qualità dell’offerta per i proprietari di pet, ampliando la gamma dei servizi attraverso una proposta completa che spazierà dalla prevenzione, alla medicina altamente specialistica, a quella d’urgenza.

"L’integrazione di Ca’ Zampa con BluVet è un passo importante nella veterinaria in Italia e permetterà di dare un contributo significativo allo sviluppo e al consolidamento di questo settore, in linea con le migliori esperienze europee", dice Giovanna Salza, Ceo e Founder di Ca’ Zampa. "C’è una grande complementarità tra la rete di cliniche e le competenze di Ca’ Zampa e le strutture di altissima qualità di BluVet, e sono certa che questa combinazione potrà generare grande valore. La forte crescita che programmiamo per il futuro sarà resa possibile dalla solida compagine azionaria che ha creduto in questo progetto e ne ha garantito continuità ed impulso", aggiunge Salza.

Insieme all’acquisizione di BluVet, Ca’ Zampa ha finalizzato anche l’acquisizione di altre strutture: il Centro Chirurgico Veterinario Campanale di Andria, in Puglia, la Clinica Vigna Clara, a Roma e le Cliniche Veterinarie Pinerolesi, vicino a Torino. L’acquisizione di BluVet avviene a valle di un aumento di capitale in Ca’ Zampa Holding, che controlla l’operativa Ca’ Zampa, a cui hanno partecipato il fondo Nextalia Capitale Rilancio quale lead investor, tre degli attuali soci di Ca’ Zampa, il fondo inglese G Square, oggi azionista di maggioranza di Ca’ Zampa, Finprog Italia, family office della famiglia Doris e MC&Partners, oltre al fondo NB Aurora, già azionista di maggioranza di BluVet e alla società Innisboffin, riconducibile alla famiglia Achermann. La partecipazione di questi rilevanti investitori, nazionali ed internazionali, all’operazione conferma l’interesse per un settore sempre più strategico e dal grande potenziale in Italia. Il piano di impresa prevede ulteriore sviluppo, attraverso l’acquisizione di cliniche e ospedali presenti sul territorio italiano.

