Due Torri: 50 anni di storia e l’obiettivo di crescere

CHI C’È DIETRO AI CAMION che trasportano il nostro cibo? L’evoluzione del mercato logistico globale negli ultimi anni ha evidenziato un settore in rapida crescita e in continua trasformazione, con un focus sempre più incentrato sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza operativa e sull’espansione strategica nei mercati emergenti. Stando ai dati recentemente diffusi da Horizon-Grand View Research e dalla panoramica che analizza andamento e tendenze del mercato della logistica globale, si nota come l’intero settore, in Italia e nel mondo, sia in espansione. Le merci, insomma, viaggiano sempre di più e sempre più velocemente. "Le politiche di economia circolare e le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale intraprese dalle aziende stanno ridefinendo il settore della logistica, spingendolo verso modelli più efficienti e responsabili", dice Andrea Franceschelli (nella foto a destra), vicepresidente e direttore generale di Due Torri, azienda emiliana, attiva nel business della logistica integrata e specializzata nella gestione di tutte le attività e i processi di magazzino. "Questi elementi non sono più solo tendenze, ma veri e propri driver di crescita, in grado di rendere il settore più resiliente alle sfide globali. Questo andamento è in linea con le proiezioni che indicano un possibile raggiungimento di 6mila miliardi di dollari entro il 2030 per il mercato mondiale della logistica. Un mercato in cui anche l’Italia gioca una partita importante, condizionata dall’innovazione tecnologica e dall’integrazione di soluzioni digitali nel settore per rispondere alle esigenze di trasporto, stoccaggio e distribuzione delle merci", prosegue il manager.

La Due Torri è infatti una storica azienda di logistica emiliana, nata, appunto, sotto le due Torri di Bologna. L’impresa viene fondata nel 1974 da Bruno Franceschelli, come azienda locale dedicata ai soli trasporti, negli anni, però amplia il suo mercato e i suoi servizi, pur rimanendo un’impresa di proprietà familiare. Inizialmente l’attività principale è focalizzata sul trasporto e sulla distribuzione di merci, ma in pochi anni è stato avviato anche il servizio di logistica di magazzino conto terzi. Nel 1978 subentra nella gestione il figlio del fondatore, Claudio Franceschelli, che porta in poco tempo l’azienda ad espandersi, aprendo numerose filiali nel territorio bolognese e sviluppando un business model innovativo che consentie a Due Torri di offrire servizi sartoriali per tutti i clienti. Dal 2016, Andrea Franceschelli, vicepresidente e amministratore delegato di Due Torri, terza generazione familiare, è entrato in azienda e affianca il padre nella gestione. Ad oggi Due Torri è un’azienda 100% italiana, che opera nel business della logistica integrata e specializzata nella gestione di tutte le attività e i processi di magazzino, nel controllo dei flussi di distribuzione e nella progettazione dei servizi logistici. Due Torri, azienda del Gruppo Franceschelli, è attiva nella logistica integrata e proprietaria di Pallet Network One Express Spa e More Value.

Nel 2024, anno del suo cinquantesimo anniversario, Due Torri ha registrato una crescita, sia in termini di fatturato, sia di occupazione. Il giro d’affari ha, infatti, raggiunto i 21,3 milioni di euro, segnando un aumento del 16% rispetto al 2023. Inoltre, ha rafforzato la sua presenza nel Nord Italia, con l’apertura di due nuove strutture, una sede a Torrevecchia Pia (Pavia) e un nuovo magazzino in provincia di Verona. Queste espansioni, realizzate in 6 mesi, hanno portato a un incremento del 10% delle superfici operative e a una crescita del 14% della forza lavoro, che oggi conta 70 dipendenti. "Questa tendenza rende il settore in cui operiamo, oltre che la nostra azienda, una realtà in forte crescita. Non vogliamo perdere di vista il lato umano della logistica. Crediamo fermamente che il successo aziendale derivi anche dall’ascolto e dalla valorizzazione delle idee del nostro team, che trova continuo stimolo in un contesto dinamico e in costante evoluzione. La combinazione di esperienza, innovazione e attenzione al capitale umano è ciò che contribuisce a rendere Due Torri non solo un’azienda in crescita, ma anche un punto di riferimento nel settore logistico, capace di coniugare progresso tecnologico e centralità delle persone", aggiunge Andrea Franceschelli. L’azienda dagli anni Novanta in poi si specializza in alcuni settori, come la logistica per l’editoria, libri e giornali, per il food, lavorando con grande distribuzione e negozi di vicinato, fashion, gestendo spesso magazzino e e-commerce per i propri clienti, e molto altro. L’attenzione alla sostenibilità è quasi maniacale.

Nei principali magazzini di Due Torri, estesi per oltre 22 mila metri quadrati, infatti sono stati installati impianti fotovoltaici che producono energia rinnovabile mentre in tutti i magazzini sono state installate luci Led, a basso impatto. In ottica di ottimizzazione, è utilizzata l’automazione nei processi di magazzino sugli strumenti di fine-linea per chiusura pacchi, nastratura, reggiatura, filmatura. Per le operazioni logistiche di magazzino sono utilizzati solo mezzi di movimentazione elettrici e stiamo introducendo i mezzi con batterie al Fronius; sono inoltre utilizzati imballaggi e materiale riempitivo ecosostenibile. "Effettuiamo un attento controllo nella gestione dei rifiuti speciali che sono gestiti con fornitori specializzati ed è effettuata massima riduzione dell’utilizzo di carta in favore dell’uso di software e tecnologie come la radio frequenza e a breve sarà portata a termine la migrazione di tutti gli archivi da fisici a digitali", spiega ancora Andrea Franceschelli.