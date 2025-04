Le sfide di Yakkyo. La piattaforma per l’e-commerce innovativa e smart

DALLA PUGLIA al mondo. È La storia di Yakkyo, piccola media impresa innovativa che, per conto dei titolari di e-commerce suoi clienti, gestisce la fase di approvvigionamento, stoccaggio e logistica dei beni in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria, Yakkyofy. La società si distingue come unica nel suo genere in Europa, sviluppando soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita all’ingrosso tramite l’uso dell’intelligenza artificiale. All’interno dell’azienda è stato istituito un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, con l’obiettivo ottimizzare sempre di più l’automazione dei processi. A partire dal 2022, la società ha focalizzato la ricerca e lo sviluppo su tecnologie di intelligenza artificiale, portando al lancio di Pandarocket.ai. Questa suite consente di ottimizzare i vari processi legati alla vendita online, dalla comparazione di offerte e prezzi di articoli similari, alla creazione di descrizioni dei prodotti, all’editing di immagini e video fino alla completa automazione delle campagne di marketing.

L’obiettivo di Yakkyo è quello di rendere l’e-commerce più efficiente e accessibile, semplificando l’intero processo di acquisto e spedizione di prodotti provenienti da tutto il mondo, in questo modo, permette alle aziende clienti di concentrarsi maggiormente sulla vendita e sulle attività di marketing, offrendo inoltre un catalogo che conta oltre 21 milioni di prodotti. Attraverso Yakkyofy, gli utenti hanno il controllo su tutto il processo di acquisto, vendita e spedizione degli ordini con un’unica piattaforma, monitorando lo stato degli ordini in tempo reale e gestendo resi e rimborsi in modo semplice e lineare. Inoltre, possono usufruire di soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche.

La piccola media impresa si è quotata sul segmento Professionale di Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. Bene i risultati economici del 2024. "Il primo semestre del 2024 ha segnato una fase di grande crescita, favorita in particolare dalla nostra partecipazione agli eventi di Bangkok e Dubai. Questi momenti hanno avviato il processo di conversione di numerosi prospects incontrati con un importante impatto sui nostri risultati commerciali. Durante questo periodo, abbiamo acquisito diversi nuovi clienti esteri, particolarmente attivi nel settore del dropshipping che è arrivato a pesare per oltre il 90% del totale delle vendite", spiega Giovanni Conforti, presidente e amministratore delegato di Yakkyo. "Il dropshipping – prosegue Conforti – si conferma una scelta strategica vincente per la nostra azienda poiché ci permette di scalare rapidamente, penetrare mercati internazionali con maggiore efficienza e ridurre l’immobilizzo di capitale. Grazie a questa focalizzazione, abbiamo registrato una crescita superiore all’80% rispetto allo stesso periodo del 2023".

La società punta a crescere e a diventare una piattaforma tecnologica made in Sud appetibile, per innovazione e servizi. In squadra nel corso del 2024 sono entrati alcuni manager strategici, come Domingo Sarmiento Lupo, nel ruolo di Chief Technology Officer, che rafforza ulteriormente il posizionamento di Yakkyo in campo tecnologico, grazie all’esperienza nel settore e Francesco Malmusi, Direttore Operativo, a rafforzamento dell’organizzazione di Yakkyo per il raggiungimento degli obiettivi strategici e di business. A Isabel Trujillo è stata affidata la direzione del Marketing. Con il Video Vibe, un nuovo strumento disponibile sulla suite proprietaria PandaRocket, che sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare i link o le descrizioni dei prodotti in video di marketing di alta qualità, la società ha messo a disposizione dei propri clienti uno strumento innovativo. Prosegue, inoltre, la strategia di investimento della Società, finalizzata allo sviluppo di soluzioni software in ambito customer experience e offerta, con particolare focus sull’intelligenza artificiale, oltre ad investimenti finalizzati al rafforzamento ed efficientamento organizzativo interno nonché all’espansione delle attività in aree e settori strettamente correlati al core business, al fine di creare nuove opportunità di crescita e incrementare il valore per i clienti, e quindi per gli azionisti, in linea con quanto dichiarato in sede di quotazione. Il management conferma la prosecuzione del trend positivo anche nel 2025. La grande crescita della società pugliese è dovuta anche alla capacità di attrarre finanziamenti, come quello di Banco Bpm, che accordato a Yakkyo 1,3 milioni di Euro a tasso fisso. Il finanziamento, della durata di cinque anni senza preammortamento con rate mensili, coperto all’80% dalla garanzia di Mediocredito Centrale, va a sostegno dell’implementazione delle strategie di crescita e sviluppo della società. Per Giovanni Conforti, "il finanziamento ricevuto da Banco Bpm testimonia la fiducia e validità del modello di business e contribuirà ad accelerare il nostro percorso di sviluppo. L’operazione ci consentirà di sostenere nuovi progetti e finanziare la crescita del dropshipping che si conferma per noi un settore strategico che ci permette di scalare rapidamente, penetrare mercati internazionali con maggiore efficienza e ridurre l’immobilizzo di capitale migliorando e innovando ulteriormente la nostra offerta di servizi e prodotti".

Yakkyo è una realtà innovativa che, per conto dei titolari di e-commerce suoi clienti, gestisce la fase di approvvigionamento, stoccaggio e logistica dei beni in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria, Yakkyofy. All’interno dell’azienda è stato istituito un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, per ottimizzare sempre di più l’automazione dei processi.