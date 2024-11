Telepass: avanti verso una nuova mobilità integrata e flessibile

DAI VEICOLI alle persone per offrire servizi di mobilità a tutto tondo e sempre più avanzati anche per le imprese. Telepass, società del Gruppo Mundys – società internazionale che gestisce, attraverso le sue asset companies, aeroporti, autostrade e servizi per la mobilità in oltre 30 Paesi – è un’azienda italiana leader nel telepedaggio e nei servizi di mobilità che offre a privati e aziende un ecosistema, basato su app, con un numero sempre maggiore di possibilità per muoversi in ambito urbano ed extraurbano in modo integrato, flessibile, sicuro e sostenibile. Proprio per rendere ancora più efficienti gli spostamenti delle persone che viaggiano per lavoro e con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di mobilità intermodale per le aziende, Telepass ha lanciato nel 2022 TBusiness, il prodotto rivolto al mondo corporate e alle partite Iva e che oggi è adottato da oltre 35.000 aziende italiane. TBusiness è una piattaforma unica nel suo genere che consente il pagamento del telepedaggio e dei servizi di mobilità, fruibili attraverso dispositivo Telepass e app, a cui si aggiunge una carta prepagata per il pagamento delle altre spese aziendali dei dipendenti. Un portale web consente all’azienda di gestire i servizi in maniera semplice e customizzata sul singolo dipendente rendendo possibile la massima personalizzazione e una rendicontazione semplificata ed efficace delle spese.

Il contesto odierno richiede la definizione di un nuovo modello di mobilità integrata e flessibile: il lavoratore deve potersi muovere con modalità complementari all’auto e le aziende perseguire obiettivi di efficientamento e semplificazione. In uno scenario in continuo mutamento sui temi di innovazione, sostenibilità e sicurezza diventa quindi imprescindibile la dotazione di nuovi strumenti per la mobilità e la rendicontazione delle spese per la dematerializzazione del cartaceo e controllo real-time sui flussi di cassa, è così che Telepass ha da poco lanciato il pacchetto ’Move’. Si tratta di un’offerta per andare incontro alle esigenze delle aziende e dare risposte anche ai collaboratori che non sono dotati di auto aziendale, scollegata dal servizio di pagamento del telepedaggio dell’auto, che si concentra invece sulla mobilità del dipendente tramite taxi, treni, sharing. Quindi, in un totale cambio di paradigma, Telepass passa dal veicolo alla persona. L’idea di fondo è quella di definire un nuovo modello di mobilità sempre più integrata e flessibile: il lavoratore deve potersi muovere con modalità complementari all’auto, e le aziende perseguire obiettivi di efficientamento e semplificazione. Paolo Malerba, chief business sales officer di Telepass, spiega: "Telepass si propone come interlocutore principale per rispondere a 360 gradi alle esigenze di mobilità dei dipendenti in modo efficiente e personalizzabile. Con TBusiness vogliamo liberare il tempo e rendere ancora più efficienti gli spostamenti delle persone che viaggiano per lavoro. Vogliamo promuovere un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale che permette al dipendente di muoversi in modo flessibile e alle aziende di appoggiarsi a una soluzione che rende più efficiente e semplice la gestione delle spese aziendali".

I vantaggi più apprezzati sono in primis l’efficienza fiscale, con il recupero del 100% dell’Iva sui pedaggi aziendali, e la personalizzazione dei servizi, fino agli sconti esclusivi presso i partner Telepass e cashback dedicati sui servizi di mobilità, sulle transazioni con carta e sui parcheggi convenzionati. Ci sono poi le implicazioni legate alla sostenibilità. L’Università Ca’ Foscari Venezia ha calcolato che solo nel 2023, grazie al pagamento del pedaggio con Telepass, sono state ridotte di oltre 72mila le tonnellate di CO2 emesse, ovvero l’equivalente di oltre 10mila viaggi intorno alla Terra. Ulteriori benefici risiedono nella possibilità di accedere alla rete interoperabile più estesa, con oltre 41.000 punti di ricarica, anche in autostrada, e agli oltre 400 parcheggi convenzionati in tutta Italia, con benefici tangibili in termini di riduzione della congestione del traffico urbano.

L’offerta dedicata alle aziende è complementare a quella consumer che oggi offre un bouquet unico in Italia per profondità e capillarità dell’offerta con 30 servizi, di cui 7 legati alla protezione in mobilità, fruibili in modalità digitale, sicura e sostenibile. Fedele alla missione originale di "far saltare la coda" agli automobilisti, l’azienda intende continuare a offrire soluzioni sempre all’avanguardia per le necessità di movimento dei clienti in ambito urbano. L’ecosistema Telepass permette non solo di pagare il pedaggio ma abilita anche ad altri servizi, ad esempio, l’accesso a oltre 6.200 stazioni di rifornimento carburante attive su tutto il territorio nazionale e a oltre 400 parcheggi convenzionati in Italia e 700 tra Francia, Spagna e Portogallo. Inoltre, Telepass permette di pagare la sosta sulle strisce in più di 350 località italiane oppure di usufruire della mobilità in sharing (bici, scooter elettrici e monopattini) ma anche pagare il trasporto pubblico locale, prenotare taxi, treni, aerei, traghetti e bus. Con un unico Skipass, è possibile accedere al più vasto network di impianti da sci con oltre 3.000 km di piste coperte, in 7 regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia), per un totale di oltre 60 comprensori convenzionati. Avendo maturato la consapevolezza di disporre di un’esperienza, di un’offerta e di una capacità di innovazione uniche sul mercato, Telepass intende puntare su un ulteriore rafforzamento della qualità e della capillarità della propria offerta, anche geografica, al fine di consentire ai propri clienti – grazie a un’attiva collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali - di migliorare l’esperienza di viaggio e risparmiare tempo in tutte le principali città italiane, non solo in quelle più grandi.