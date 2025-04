Tecnologie no-code:. PizzAut è più inclusiva

ACCESSIBILE, SEMPLICE, intuitiva. Nasce dalla collaborazione tra PwC e PizzAut, la piattaforma digitale sviluppata per gestire gli ordini di acquisto e le forniture nei punti vendita della Onlus guidata da Nico Acampora, tra cui ristoranti e food truck. Il progetto è stato pensato con l’obiettivo di garantire non solo l’efficienza operativa, ma anche l’accessibilità e la facilità d’uso per persone autistiche, creando nuove opportunità lavorative per i ragazzi di PizzAut. Il progetto è nato da un’accurata analisi dei requisiti funzionali e da un design della user experience per rendere l’interazione semplice e intuitiva.

L’approccio inclusivo ha guidato lo sviluppo del sistema attraverso tecnologie no-code, rendendo la piattaforma facilmente adattabile alle esigenze dei diversi utenti. Un team di esperti in comunicazione e accessibilità ha condotto analisi approfondite sulla Ux, assicurandosi che ogni aspetto del design fosse "Autism-friendly". L’interfaccia utente, ad esempio, è stata progettata con colori soft per ridurre il disturbo visivo, prevedendo percorsi guidati per ogni operazione: ogni azione viene spiegata in dettaglio all’utente per facilitare la sua interazione con la piattaforma. Si è anche evitato il più possibile il movimento dei contenuti che può distrarre gli utenti autistici e l’uso di animazioni come banner e pop-up per non creare confusione. L’interfaccia è stata poi condivisa con PizzAut per ottimizzarne ulteriormente la resa e l’utilizzo. La piattaforma rappresenta un primo esempio concreto di come la tecnologia possa trasformare l’ambiente di lavoro.

Alla luce dell’esperienza svolta per PizzAut, PwC è pronta a sviluppare nuove soluzioni, offrendo piattaforme personalizzate in contesti e settori diversi", spiega Luca Chiodaroli, Partner Digital Innovation PwC Italia. Aggiunge Nico Acampora (al centro nella foto con Paolo Pilotto, sindaco di Monza, Luca Chiodaroli, Partner Innovazione Digitale di PwC Italia, Antonio Riccio, Partner PwC e Elio del gruppo Elio e le Storie Tese), fondatore di PizzAut: "Grazie a questa collaborazione con PwC Italia e al loro impegno in favore dell’inclusione sociale, abbiamo a disposizione uno strumento in più per coinvolgere i dipendenti autistici di PizzAut in tutte le fasi della gestione della pizzeria e dei PizzAutobus".

Le.Ma.