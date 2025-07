Da una vetrina a 28 negozi: tra Lego e sogni vince il Kidult

DA UN SINGOLO NEGOZIO situato al primo piano di un palazzo nel centro di Ancona a una catena di 28 punti vendita sparsi in mezza Italia, con un giro di affari di circa 20 milioni di euro. Ne ha fatta di strada Dadi e Mattoncini, azienda specializzata in giochi da tavolo e Lego, punto di riferimento di un settore in continuo divenire ma che sta regalando grosse soddisfazioni, nonostante la pervasività dell’odierna ‘digitalizzazione’. Dadi e Mattoncini è un brand di proprietà della Giocabene Srl, di cui Michele Veroli (nella foto in basso) è socio e amministratore delegato.

Veroli, cosa c’è alla base di questo successo imprenditoriale?

"Va precisato che il nostro è un segmento all’interno di un settore. Ci rivogliamo alla categoria Kidult, che indica la fusione tra Kid e Adult. Con il post Covid questo segmento ha avuto una bella impennata, guadagnando sempre più quote di un mercato, quello generalmente chiamato “del giocattolo“ che invece perde qualche punticino anno su anno".

Quali sono i ‘vostri’ prodotti?

"Ci concentriamo soprattutto su Lego, carte collezionabili, fumetti e giochi da tavolo. È una ‘piccola’ parte dell’intero mondo del giocattolo. Lo dimostra anche la dimensione dei nostri punti vendita, che per la maggior parte hanno dimensioni di circa 250 metri quadri".

Comunque un bel salto in avanti rispetto agli esordi...

"Il primo negozio venne aperto dal mio socio Andrea Valla nel 2013. Io ero un suo cliente in quanto ‘appassionato’ ma, lavorando nel retail, in particolar modo a quel tempo nello sviluppo di reti vendita grazie al ruolo nella King spa, altra grande azienda attiva nel commercio retail di prodotti sportswear con la quale ho la fortuna di collaborare da oltre 17 anni, intravidi un format che poteva sicuramente dire la sua nel mercato italiano, perché facilmente replicabile e perché privo di concorrenti strutturati in questo particolare segmento del settore. Lo stesso nome, Dadi e Mattoncini, parla di un negozio che vende “dadi“, cioé giochi da tavolo, e “mattoncini“, quindi Lego. Tuttora non esiste un format di questo tipo. Ce ne sono altri che puntano su specifici segmenti. Noi colpiamo un po’ tutti questi ambiti, riuscendo ad avere performance di un certo tipo e ad attrarre l’interesse dei proprietari dei centri commerciali".

Dove sono situati i vostri punti vendita?

"Nelle Marche, in Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia. Adesso apriremo in Friuli e in Veneto. Nella maggior parte dei casi si trovano nei centri commerciali, che garantiscono un grado di traffico elevato e più destagionalizzato rispetto alle location su strada. Uno degli obiettivi era proprio quello di essere un punto di riferimento non solto per i regali di Natale ma in tutto l’anno: i nostri prodotti hanno già queste caratteristiche. Le location devono avere caratteristiche che aiutino questo tipo di obiettivo".

Chi sono i vostri clienti? Sia bambini che adulti, vero?

"Assolutamente. Abbiamo un target molto variegato, diverso da quello che ci si potrebbe immaginare. L’età media credo si avvicini ai 18 anni, se non anche superiore. Abbiamo molti clienti sopra i trent’anni. Naturalmente ci sono i bambini. Pokemon e Lego aiutano molto nell’attrarre anche i più piccoli ma il nostro core sono appunto questi famosi Kidult".

Verrebbe da dire: per fortuna. Oggi i bambini crescono con il cellulare o il tablet in mano. Questo non ostacola l’interesse per i giochi ‘fisici’?

"Noi siamo completamente distanti da tutto il mondo del digitale. Abbiamo avuto proposte di inserimento di videogiochi e consolle nei nostri punti vendita ma questo andrebbe proprio a snaturare il nostro brand. Comunque io non demonizzo nulla, non mi piacciono gli estremi: il cellulare in mano oggi ce l’hanno tutti ed è normale che ce l’abbiano, con le dovute dosi, anche i più piccoli. Spesso si frequentano i social, dove gira molto contenuto legato al prodotto fisico che poi la gente, bambini compresi, ha ancora il piacere di tenere in mano. E non è tutto".

Prego...

"In negozio, poi, si vive un’esperienza che non riguarda solo il prodotto in sé, ma anche tutta la parte di confronto con lo staff, elemento chiave del nostro successo: parliamo di collaboratori che, per dirlo scherzando, sono i nostri primi clienti e che condividono una grandissima passione per questi prodotti riuscendo a fornire pieno supporto ai visitatori. Questa cosa non morirà mai e non sarà mai sostituibile con nulla di digitale o tecnologico".

Obiettivi?

"Siamo in una fase di forte crescita e con grandissimi progetti in pentola: vedremo. Non ci poniamo limiti. L’importante è crescere con i giusti tempi non snaturando quel che siamo".