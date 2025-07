Così Jingold ora rafforza la sua presenza nei mercati chiave

È DESTINATA a essere archiviata con un bilancio estremamente positivo la stagione commerciale dei kiwi Jingold dell’emisfero nord. L’azienda cesenate Jingold, specializzata nella produzione e commercializzazione di kiwi di alta qualità (cosiddetti ‘premium’), ha registrato un fatturato vicino agli 85 milioni di euro e ha commercializzato oltre 30mila tonnellate di prodotto, rafforzando la propria presenza nei mercati chiave in Europa e oltremare. Il kiwi a polpa gialla Jingold resta il perno della produzione, con oltre 22mila tonnellate di prodotto immesso sul mercato tra convenzionale e biologico, proveniente dai diversi areali europei. Il kiwi a polpa verde ha raggiunto le 6mila tonnellate, mentre il kiwi a polpa rossa Exotic Red - in fase di espansione - ha toccato quota 2mila tonnellate, permettendo all’azienda di avviare programmi sempre più strutturati con la Gdo e di ampliare la base clienti, in Italia e all’estero. Il fatturato sfiorerà, dunque, gli 85 milioni di euro, segnando una performance migliore rispetto alle stime iniziali, nonostante le difficoltà legate al contesto geopolitico e climatico. A incidere positivamente è stata la capacità dell’azienda di valorizzare il prodotto su tutti i mercati chiave, grazie a un’efficace allocazione delle forniture e a una gestione accurata della qualità. Jingold è, attualmente, il brand con la maggior varietà di kiwi disponibili sul mercato ed è leader europeo del kiwi rosso.

L’azienda cesenate sta investendo in modo importante nell’aumento delle superfici, sia nell’emisfero nord che in quello sud. Per quanto riguarda l’emisfero nord, le origini dei kiwi premium Jingold sono Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, Paese, quest’ultimo, su cui si concentrano gli investimenti strategici e nel quale si rilevano i maggiori margini di crescita. A oggi, Jingold ha circa 2.150 ettari di kiwi a polpa gialla nell’emisfero nord, ma l’obiettivo è arrivare a quota 3mila ettari nei prossimi anni. Sul kiwi rosso, invece, l’azienda prevede di raddoppiare le superfici, passando dagli attuali 250 a 500 ettari. Cresce il potenziale produttivo anche nell’emisfero sud: una nuova partnership in Cile, ettari in espansione in Sudafrica e una fornitura mista (giallo e verde) dall’Argentina, anche in versione biologica, puntano a garantire continuità di prodotto per 12 mesi all’anno. Tornando all’innovativa varietà di kiwi a polpa rossa, sono stati portati avanti con successo i programmi di vendita in alcune catene della Gdo italiana ed europea, tant’è che il kiwi rosso sarà disponibile nei supermercati per tutta l’estate, grazie alla produzione nell’emisfero sud. Per quanto riguarda il kiwi giallo, una distribuzione di calibri favorevole e maggiori quantità disponibili hanno permesso di prolungare vantaggiosamente i programmi commerciali.

Da segnalare anche la crescita del kiwi verde: Jingold ha sviluppato ulteriormente la fornitura di prodotto greco, parallelamente a quella di prodotto italiano, arrivando a un +15% di vendite rispetto all’anno scorso. "Il 90% dei kiwi Jingold è commercializzata all’estero: in Europa, principale mercato di destinazione, e nei paesi d’Oltremare – sottolinea Federico Milanese (nella foto sotto), marketing manager di Jingold –. Quella ancora in corso è stata una campagna importante dal punto di vista promozionale e di consolidamento del brand, grazie a numerose iniziative ‘instore’ (realizzate, cioè, direttamente nei punti vendita, ndr) che hanno avvicinato il prodotto a un numero sempre maggiore di famiglie. I consumatori riconoscono e apprezzano le caratteristiche premium dei nostri kiwi, confermando la domanda crescente di frutta di alta qualità, con una forte identità di marca". Il kiwi firmato Jingold piace specialmente alla ‘generazione Z’ (le persone nate tra la seconda metà degli anni Novanta e il 2010), che tipicamente predilige frutti a elevato tenore zuccherino ed è sempre più orientata verso esperienze di gusto tanto piacevoli quanto consapevoli. Dolcezza, consistenza, qualità costante nel tempo sono le chiavi del successo del kiwi a polpa gialla Jingold, di cui l’azienda è pioniera. "L’interesse dei nostri distributori nei confronti del kiwi giallo si conferma in costante ascesa - continua Milanese - sia in mercati già consolidati (Germania, Francia e alcuni paesi oltremare) che in mercati emergenti, dove il potenziale di sviluppo è ancora più significativo. E i consumatori, anche i più giovani, amano questo prodotto, riconoscibile e distintivo". Il kiwi a polpa rossa "Exotic Red" è senz’altro il frutto che colpisce di più, sia per il colore della sua polpa, dal cuore rosso vivo, sia per la nota tropicale, particolarmente dolce. L’azienda punta a sfruttare il suo potenziale con un programma di sviluppo ambizioso, finalizzato a raddoppiare le superfici e, quindi, anche i volumi disponibili.

Capitolo sostenibilità: grazie a pratiche agronomiche avanzate, a un uso efficiente della risorsa idrica, agli investimenti in energie rinnovabili e a un packaging meno impattante, Jingold ha scelto di rafforzare l’impegno nei confronti dell’ambiente. Un approccio che coinvolge l’intera filiera e si traduce anche in sostenibilità economica per i soci produttori. A proposito di packaging, "ci impegniamo a realizzare imballaggi sostenibili e, al tempo stesso, attrattivi a scaffale – sottolinea, in conclusione, il responsabile marketing di Jingold -: le confezioni raccontano le proprietà dei nostri kiwi, valorizzano il reparto ortofrutta e aiutano i consumatori a riconoscere immediatamente le diverse varietà, contribuendo a un’esperienza d’acquisto più consapevole".