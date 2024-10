Supporto alle imprese nella transizione digitale. Tra le priorità attenzione anche l’ambiente

LA VICINANZA fisica e l’integrazione tra le strutture permettono a Brt di essere un’organizzazione in grado di sostenere i propri clienti nella gestione delle diverse esigenze di trasporto espresso e logistica. Forte dei suoi 200 hub in tutta Italia e di una capillare rete di collegamenti (ogni notte viaggiano da nord a sud oltre 1.700 trazioni che attraversano l’Italia trasportando buste, documenti, parcel, merce pesante e voluminosa), Brt si pone sempre di più come business partner delle imprese. La forza di Brt risiede, infatti, nella sua capacità di offrire soluzioni personalizzate e flessibili, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni cliente. Dalla gestione dello stock di merce ai servizi di tracciamento online, l’azienda mette a disposizione una serie di strumenti digitali che permettono di monitorare e gestire in autonomia le proprie spedizioni. L’azienda ha investito in modo significativo nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e in servizi di tracciamento, creando una piattaforma online intuitiva che offre ai clienti la possibilità di accedere a una serie di informazioni utili, come i tempi di consegna stimati e lo stato delle spedizioni. Tutti elementi che si traducono in un vantaggio competitivo per il cliente che si affida a Brt per le proprie attività di logistica integrata.

Negli ultimi anni, con il boom del commercio elettronico B2C che raggiungerà i 38,6 miliardi di valore nel 2024 (Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-School of Management del Politecnico di Milano), alle soluzioni tradizionali Brt ha affiancato una serie di servizi avanzati che vanno nella direzione di supportare le imprese nella transizione digitale, ad esempio connettendo gli store digitali e dei clienti con oltre 80 marketplace globali: i luoghi virtuali maggiormente frequentati dagli e-shopper. L’e-commerce, per sua natura, abbatte anche i confini e gli acquisti sono infatti sempre più transfrontalieri. Grazie alla rete globale di Geopost (di cui Brt è parte dal 2017) – il più grande network di trasporto su gomma in Europa, con soluzioni in grado di connettere oltre 200 Paesi nel mondo – Brt può sostenere le imprese italiane, di tutte le dimensioni, nei percorsi di internazionalizzazione del loro business.

Per andare incontro alle necessità dei consumatori contemporanei, oggi la spedizione espressa deve essere corredata anche da una serie di servizi che, oltre al trasporto, prevedono soluzioni digitalizzate e use friendly per monitorare e modificare tempi e luogo di consegna finale. Geopost è la prima azienda a livello globale del settore delivery, ad avere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, a breve e lungo termine, approvati da Science based targets initiative (Sbti). L’approvazione del percorso net-zero rappresenta una svolta importante per tutto il Gruppo: con questa azione Sbti sostiene scientificamente la tabella di marcia di Geopost per raggiungere l’obiettivo net-zero entro il 2040 e pone l’azienda su un percorso chiaro per diventare il riferimento internazionale nella consegna sostenibile. Per raggiungere l’obiettivo entro il 2040 ci si focalizzerà su elettrificare la flotta per la consegna del primo e dell’ultimo miglio e diversificazione della flotta di linea per includere tecnologie di propulsione alternative con biocarburanti e camion elettrici.

G.C.