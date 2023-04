Sul mercato arrivate anche quelle al sale

Non solo litio. Sul mercato sono già arrivate anche le batterie al sale. E, questa volta, è tutto frutto della ricerca made in Italy. L’ambito di applicazione più diffuso è quello del fotovoltaico ma anche, più in generale, per lo stoccaggio di energia proveniente da fonti rinnovabili, compreso l’eolico. Ma si stanno diffondendo anche altre applicazioni, come ad esempio per l’alimentazione di veicolo elettrici. La batteria al sale ha un vantaggio: non soffre il freddo. Al suo interno ha una temperatura di esercizio di 270 gradi.