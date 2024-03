Specialisti di infrastrutture reti ed energia

Com.Net spA è una società italiana specializzata in impiantistica, progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di reti elettriche e reti per le telecomunicazioni. Opera, inoltre, in qualità di General Contractor negli impianti industriali e civili.

Ha sede direzionale ad Arezzo e insieme alle aziende Com.Tel e Braga Moro, compone il Gruppo Nextaly, operativo nel settore energetico, Telco e della mobilità e fornitore di soluzioni innovative per aziende private e pubbliche amministrazioni.