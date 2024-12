Simos Service Srl: leader in segnaletica e sicurezza stradale in Umbria

"DUE COSE contribuiscono ad avanzare: andare più rapidamente degli altri o andare per la buona strada", scriveva Cartesio. E per seguire la via giusta, mentre si viaggia, basta farsi guidare dai cartelli stradali. Ma chi c’è dietro quei colori, numeri e simboli che vediamo ogni giorno su tutte le nostre strade?

In Umbria, dal 1997, opera l’azienda Simos Service Srl. Si occupa di segnaletica stradale, verniciature gallerie, allestimento dei cantieri e anche barriere. Lavora su tutto il territorio nazionale nel rispetto della sicurezza, grazie alla conoscenza della normativa e dei requisiti tecnici dei capitolati Anas. "La nostra forza è il lavoro di squadra, svolto nel costante confronto interno e con il cliente, che ci permette di creare sinergie importanti - spiegano -. Ecco perché offriamo servizi completi e versatili, dalla consulenza all’installazione fino alla manutenzione".

E qui, nel quartier generale dell’azienda, la formazione è uno dei princìpi fondamentali. Perché tutte le figure professionali che lavorano in Simos Service Srl, dagli amministrativi ai tecnici, dall’ufficio gare agli operai specializzati, seguono regolarmente corsi di aggiornamento, "per offrire sempre un servizio impeccabile, sia in fase di progetto che in fase di esecuzione", chiariscono ancora. La sede operativa è a Torgiano mentre a Orvieto c’è il distaccamento di riferimento per le lavorazioni autostradali. Sono circa ottanta le unità dedicate alle squadre operative, che gestiscono i cantieri da un punto di vista esecutivo.

A spiegare storia e obiettivi dell’azienda, è Daniela Benedetti (nella foto in alto insieme al team), responsabile dell’ufficio amministrativo. "La Simos Service Srl nasce nel 1997, con cinque-sei persone che lavorano sul campo con segnaletica orizzontale iniziando con strisce per condomini e centri commerciali e segnaletica verticale. L’azienda nasce da un’iniziale rapporto familiare dedito soprattutto alla produzione della segnaletica fino all’arrivo dell’intuizione per un business che stava prendendo piede legato alla fornitura di servizi di segnaletica".

Benedetti, da allora vi siete affermati nella gestione della sicurezza stradale...

"Oggi contiamo circa 100 unità di cui circa il 15 per cento di impiegati. Abbiamo inoltre due sedi, da cui copriamo tutto il territorio nazionale. L’azienda si occupa di segnaletica orizzontale e verticale, dell’installazione di barriere stradali di sicurezza, di cantierizzazioni stradali e sorveglianza cantieri, di verniciatura gallerie".

La vostra mission?

"È di rendere le strade più sicure per tutti. Ci impegniamo a fornire servizi di altissima qualità per proteggere sia gli utenti della strada che coloro che lavorano per mantenerla e ampliarla".

Quali sono i vostri obiettivi e come vi preparate al futuro?

"Il nostro scopo è costruire relazioni durature con i nostri clienti, offrendo soluzioni personalizzate e di alta qualità per garantire la massima sicurezza stradale. Ampliando il nostro portafoglio servizi, saremo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti e potremo costruire proficue collaborazioni con nuovi clienti, diventando un punto di riferimento per il settore".

Avete anche un codice etico: quali sono i vostri principi?

"La Società ha ritenuto opportuno e necessario esplicitare, in un documento, i valori e i principi cui tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi. I destinatari improntano l’esercizio delle proprie funzioni ed attività a comportamenti caratterizzati da onestà e moralità. Queste regole trovano applicazione ad ogni attività, che deve essere svolta con correttezza, diligenza, rigore professionale, integrità e lealtà, nella stretta osservanza di ogni norma, legge, procedura o regolamento aziendale applicabile e nel rispetto del Codice".

Avete ricevuto a Firenze il premio Women Value Company, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario. L’iniziativa, giunta quest’anno all’ottava edizione, è dedicata alla valorizzazione dell’imprenditoria al femminile e delle aziende che investono sulla parità di genere e sul welfare aziendale.

"Ne siamo molto contenti e onorati. É un riconoscimento che ci hanno assegnato in questa ottava edizione, come azienda capace di promuovere la parità di genere, favorire lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile oltre che di sostenere la diversità e l’innovazione del sistema produttivo".

Quanto contano per voi ricerca e sviluppo?

"Siamo impegnati nello sviluppo di una cultura della sicurezza stradale in collaborazione con alcuni dei nostri principali clienti con i quali stiamo avendo un fitto scambio di esperienze, oltre a essere prossimamente inseriti all’interno di loro gruppi di lavoro per la progettazione e sviluppo di sistemi sempre più efficaci nel garantire la sicurezza stradale".