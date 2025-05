Effetto Pineider. La storia di Firenze si fa business e cura dei dettagli

OGGI SCEGLIERE PINEIDER significa preferire con orgoglio lo stile, la qualità e l’artigianalità esclusivamente italiani. L’offerta dei prodotti è ancora più varia e sempre caratterizzata dallo stile e dall’eleganza del Made in Italy e dall’artigianalità. La celebre carta rappresenta infatti, ancora, un punto fermo dell’offerta Pineider con lavorazioni a mano e colorazioni ottenute con pigmenti naturali, fogli tagliati a filo d’acqua, buste foderate con carta velina e l’inimitabile filigrana Pineider che ne identifica l’autenticità. La stampa, oggi come ieri, resta uno dei vanti di Pineider, nonché motivo d’orgoglio italiano grazie al sapiente lavoro degli incisori Pineider, che, oggi come un tempo, stampano a rilievo grazie alle incisioni a mano delle matrici. Pineider propone, inoltre, una vasta scelta di pregiata pelletteria dalla lavorazione artigianale, con pellami conciati esclusivamente in Italia. Le collezioni relative alla pelletteria sono dedicate all’uomo, alla donna, al viaggio e ora anche al bambino. L’introduzione della collezione Baby, accennata in questo catalogo e presentata su una brochure a parte, ha ottenuto un grande successo grazie al design fresco e pulito di ogni oggetto, coniugato alla praticità e alla consueta altissima qualità dei materiali utilizzati.

Il mondo Pineider dedicato al matrimonio rappresenta, inoltre, da oltre due secoli il meglio per il giorno più emozionante della propria vita. Nel 2009, per il prestigioso G8 all’Aquila in Italia, Pineider è stata scelta come fornitore ufficiale per i regali del Governo italiano ai capi di stato e governanti del mondo presenti in quella occasione. Nel cuore di Firenze, tra le pietre secolari di piazza della Signoria, nel 1774 Francesco Pineider aprì una bottega che sarebbe diventata un’icona dell’eleganza artigianale italiana. Quella piccola cartoleria, nata con l’ambizione di offrire prodotti di scrittura raffinati, divenne presto un punto di riferimento per viaggiatori illustri del Grand Tour, come Stendhal, Lord Byron e Percy Shelley, attratti dalla qualità e dall’estetica dei suoi articoli. Pineider fu tra i primi in Italia a introdurre la carta intestata personalizzata, ispirandosi alle tradizioni anglosassoni e germaniche, segnando così l’inizio di una lunga storia di innovazione nel settore della scrittura. Con il trasferimento della capitale italiana a Firenze nel 1865, Pineider consolidò la sua reputazione, servendo ministeri, ambasciate e la corte reale. Nel 1870, per soddisfare le esigenze della nuova capitale, aprì una boutique a Roma, ampliando la sua clientela e rafforzando il legame con le istituzioni italiane. Alla fine del XIX secolo, l’azienda introdusse la sua prima penna stilografica con un sistema di caricamento dell’inchiostro brevettato, seguita dall’espansione nella pelletteria nel 1890, offrendo accessori eleganti per la scrivania e la corrispondenza. Pineider, oramai, da piccola cartoleria era diventata una vera maison.

Durante il XX secolo, Pineider divenne sinonimo di lusso e raffinatezza, attirando una clientela d’élite che includeva figure come Luigi Pirandello, Maria Callas, Elizabeth Taylor e molti altri. La qualità artigianale dei suoi prodotti, realizzati a mano da maestri artigiani fiorentini, contribuì a consolidare la sua fama internazionale. Con l’ingresso della famiglia Rovagnati nel 2017, l’azienda ha rinnovato il suo impegno verso l’eccellenza artigianale, mantenendo salde le radici fiorentine e ampliando la sua presenza nel mondo del lifestyle di lusso. Oggi, la boutique Pineider si trova sul Lungarno Acciaiuoli a Firenze, in via Manzoni 12 a Milano e in via del Leoncino 25 a Roma, offrendo un’esperienza che unisce tradizione e modernità. Oltre alle boutique italiane, Pineider continua ad espandersi anche al livello internazionale, con la sua boutique di New York e Londra. All’interno delle boutique Pineider, i visitatori possono ammirare una selezione di prodotti che riflettono la maestria artigianale e l’eleganza senza tempo del marchio, immersi in un ambiente che celebra la storia e l’arte, come se fossero in un vero museo.

Pineider rappresenta un ponte tra passato e futuro, unendo l’arte della scrittura e della pelletteria con l’innovazione e il design contemporaneo. La sua storia è un tributo alla cultura fiorentina e all’eccellenza artigianale italiana, continuando a ispirare e affascinare generazioni di appassionati in tutto il mondo. La Storia inizia con la prima parola scritta, e finirà con un foglio bianco. La Storia inizia cioè con l’ambizione che differenzia la nostra specie da tutte le altre: durare al di là di noi stessi. La scrittura è un al di là in formato alfanumerico. La Storia, un coro sussurrato di penne che cantano il tempo su pagine e fogli, un antico balletto di lettere diretto dalla punteggiatura: parole che si bloccano per una domanda e poi ripartono con la rinnovata sicurezza di una maiuscola, parole che indugiano per una virgola, parole che dopo un accapo si buttano nell’abisso del loro domani.

Tanto che Enrico Dal Buono scrive: "Nell’era digitale, oggi che i testi possono essere riprodotti all’infinito e vagare illimitatamente nel cyberspazio. Carta e penna preservano la fragile bellezza di tutto ciò che invece non è replicabile. L’inclinazione delle l, gli arzigogoli delle g, le sbavature d’inchiostro, la distanza tra le parole. Ecco le impronte digitali della personalità umana. Noi non abbiamo un corpo: noi siamo dei corpi. Esposti a intemperie e ferite, corpi che si sciupano, corpi da custodire. Pineider si prende cura della nostra essenza, unica e mortale. Il digitale è il regno immutabile dell’anonimato, la scrittura manuale quello delle singolarità irripetibili. Scrivere un semplice biglietto diventa così un gesto eversivo, una rivendicazione di unicità".