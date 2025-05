Bros Manifatture. Un impero nato da un laboratorio dentro casa

IL TERMINE "MAESTRIA" evidenzia il tratto distintivo del "saper fare" degli artigiani e nel contempo racchiude il desiderio di svolgere bene il proprio lavoro. Caratteristiche che sono state alla base del progetto imprenditoriale che alla fine degli anni Settanta ha permesso di costruire su basi solide una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane, la Bros Manifatture, con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio. La nascita dell’azienda ci viene spiegata da Lanfranco Beleggia (nella foto), presidente della società.

Come è iniziato tutto? "Nel 1979 ho deciso di investire in un sogno personale fondando Bros Manifatture, un’impresa artigianale nata all’interno della mia abitazione, trasformata in laboratorio, ufficio e magazzino. L’attività è iniziata con la produzione di cinturini in pelle per orologi di alta qualità, unendo passione per il dettaglio e il mio spirito imprenditoriale. Oggi, a oltre quarant’anni di distanza, Bros Manifatture è un gruppo internazionale con sei brand distintivi che sono: Pianegonda-Brosway-Rosato-S’Agaò-Bros cinturini per orologi Astuccificio Dhiva e una visione chiara: fondere la tradizione manifatturiera con l’innovazione e la creatività, portando nel mondo un’eccellenza tutta italiana".

Quali sono i programmi di sviluppo futuri? "La nostra strategia per i prossimi anni punta con decisione all’internazionalizzazione. Vogliamo consolidare la presenza nei mercati dove siamo già forti e aprirci a nuove opportunità. Investiremo nella digitalizzazione, nell’espansione del retail e nel rafforzamento dei canali distributivi internazionali. Parallelamente, continueremo a sviluppare collezioni sempre più contemporanee, mantenendo al centro lo stile italiano".

Nei prossimi mesi la crescita aziendale sarà accompagnata anche da un aumento delle assunzioni? "L’elemento umano è da sempre il cuore pulsante di Bros Manifatture. Oltre al nostro team interno, che consideriamo una vera famiglia, ci avvaliamo di consulenti esterni con una lunga esperienza nel mondo della moda, del design e della comunicazione. Se ci sarà, come ci auguriamo, una crescita significativa, sarà accompagnata dall’ingresso di professionisti di alto livello: profili strategici nei settori del marketing digitale, del retail internazionale, dello sviluppo prodotto e dell’export. Vogliamo attrarre talenti motivati, capaci di interpretare il nostro Dna e portarci a nuovi traguardi. La forza di Bros Manifatture sta nei suoi dipendenti: una squadra unita e forte che non smette mai di sognare e che raggiunge grandi risultati grazie al valore dei singoli elementi che la compongono".

Come avviene tutto ciò? "L’azienda, giorno dopo giorno, costruisce il proprio futuro, amplia i propri orizzonti nel Mondo senza mai perdere le proprie radici e le persone che hanno contribuito negli anni a decretarne il successo, persone che sono ancora con noi dopo più di quarant’anni. Al tempo stesso siamo vicini alle nuove generazioni ed alla ricerca di nuovi talenti portatori di energie ed intelligenze utili e risorsa preziosa su cui investire per produrre sviluppo e benessere. Aiutare i giovani ad adottare l’approccio giusto avendo attorno a sé un clima di fiducia e di stimolo continuo alla buona formazione e all’intraprendenza, è fondamentale per noi. Nella grande famiglia Bros Manifatture la flessibilità, la sostenibilità ambientale e la collaborazione si combinano con la cultura aziendale orientata all’innovazione, alla creatività e all’attenzione alla persona".

Passiamo ai progetti dell’azienda e ai programmi di internazionalizzazione. "Fino a ieri avrei risposto con sicurezza gli Stati Uniti, ma oggi, con i cambiamenti geopolitici ed economici in atto, si apre un punto interrogativo. Attualmente l’Europa ci sta offrendo grandi soddisfazioni: abbiamo ottime performance in Grecia, Spagna e soprattutto Germania, che è il Paese su cui stiamo concentrando la maggior parte dei nostri investimenti nel breve termine. Inoltre, osserviamo con interesse i mercati emergenti e quelli a più alto potenziale nell’Est Europa".

Lo sviluppo di Bros Manifatture si coniuga anche con la sostenibilità? "Assolutamente sì. La nostra visione di sviluppo non può prescindere dalla sostenibilità. Un esempio concreto è il nuovo centro direzionale di 4.500 mq costruito accanto alla sede storica: una struttura all’avanguardia, che accoglie tutti i reparti – dalla direzione al marketing, dalla comunicazione al commerciale – in un ambiente moderno, stimolante e green. Abbiamo adottato sistemi di riscaldamento e raffrescamento elettrici, eliminando del tutto l’uso di combustibili fossili. L’energia proviene da un impianto fotovoltaico dedicato, in grado di coprire l’intero fabbisogno energetico dell’edificio. Le facciate isolanti e i vetri selettivi contribuiscono a migliorare l’efficienza termica, mentre un sistema intelligente di illuminazione regola la luce in base all’apporto naturale. Tutto ciò non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora la qualità della vita lavorativa. Per noi la sostenibilità è un investimento sul futuro, un dovere verso il pianeta e un valore aggiunto per chi lavora con noi".