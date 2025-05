Una Fondazione al fianco del territorio

QUANDO SI CHIEDE A Tommaso Dragotto se c’è qualcosa di cui va particolarmente fiero, lui risponde "La laurea honoris causa che mi hanno dato qui a Palermo. È stato bello, io da ragazzo mi ero iscritto all’università, volevo fare aeronautica, poi però ho lasciato, perché la passione di fare impresa era più forte. Quello della laurea è stato un giorno ricco di emozioni", dice l’imprenditore. Lo sviluppo di Sicily By Car, società che oggi fattura 144 milioni di euro e occupa più di 600 persone, lo si deve in primis alla personalità di questo imprenditore, che il 12 ottobre 1963, inventa una impresa quasi del tutto nuova. Sicily by Car si occupa di autonoleggio e diventa, nel giro di pochi anni, una tra le più grandi realtà imprenditoriali della Sicilia.

La storia della società – il cui direttore generale è oggi Marco Foderà (nella foto sotto) – è costellata di successi. Nel 1980 Sicily By Car inizia la propria espansione a tutto il territorio nazionale. Nel 1984 la società diviene rappresentante esclusiva per tutto il territorio nazionale del marchio "Budget rent a car", una delle più importanti compagnie di autonoleggio al mondo. Tale tappa importante apre la strada ad altri successi, fra cui l’accordo, firmato con Luca Cordero di Montezemolo, di sponsorizzazione ufficiale dei campionati mondiali di calcio di "Italia ‘90". Da lì in poi non ci sono più limiti alla crescita del business.

Nel 2016 nasce anche la Fondazione Tommaso Dragotto, con lo scopo di promuovere e divulgare l’eccellenza del patrimonio siciliano nel mondo e di riaffermare la responsabilità sociale d’impresa quale motore etico della Compagnia. La laurea ad honorem arriva nell’ottobre del 2020 all’Università degli Studi di Palermo. La storia di questo imprenditore è raccontata nel libro fotografico "Sicily my Life". Business e solidarietà vanno a braccetto, perché Dragotto dice "fare del bene, fa bene", per questo la Fondazione ha moltiplicato i propri sforzi per eventi culturali e sociali nel territorio. Fra questo c’è sicuramente il progetto "donna Sicilia", la prima eco-guida alle dimore storiche siciliane nel rispetto della tutela ambientale dell’isola con il noleggio di vetture 100% elettriche. La Fondazione si occupa, inoltre, di progetti dedicati al sociale, verso le classi più deboli e disagiate, valutando di volta in volta, i singoli casi più urgenti. Dal 2023 la Fondazione Tommaso Dragotto ha la sua sede nella Villa del Gattopardo a Palermo, la settecentesca dimora estiva dei Principi di Lampedusa.

Le. Ma.