Progetti con finalità sociali e riforestazione di alberi

L’opportunità d’auto-consumo di energie rinnovabili o dell’acquisto di queste a basso costo rientra nella mission: prendere parte alla rivoluzione energetica ed ambientale. Per questo EnergRed prende anche parte a progetti e attività per il benessere ambientale come la riforestazione di alberi per bilanciare le emissioni residue in collaborazione con partner qualificati (ZeroCO2). Inoltre sostiene progetti sociali volti alla digitalizzazione, al recupero di spazi comuni, al mantenimento e allo sviluppo dell’imprenditoria e dell’artigianato locale.