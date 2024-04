Poltrona Frau vola a New York e raddoppia a Montegranaro

NELLA VALLE DEL CHIENTI, in uno degli angoli più belli delle Marche, dal Medioevo si è sviluppata la lavorazione della pelle. Nel corso dei secoli le abilità artigianli dei marchigiani sono state tramandate da padre in figlio sviluppando e migliorando costantemente la straordinaria competenza che è ancora oggi un importante fattore competitivo per le aziende del settore come la Poltrona Frau che ha la propria sede a Tolentino. Nicola Coropulis (nella foto sotto), ceo di Poltrona Frau ci ha spiegato la storia dell’azienda "Nel 1912 l’imprenditore sardo Renzo Frau deposita il marchio Poltrona Frau alla Camera di Commercio di Torino e fonda l’azienda con l’obiettivo di realizzare in Italia mobili imbottiti rivestiti in pelle fortemente ispirati ai modelli classici di derivazione britannica (il divano Chesterfield, la wing chair, le club chairs, ecc.). Nel 1962 l’azienda viene acquisita dal gruppo Nazareno Gabrielli che la trasferisce a Tolentino, puntando sulla possibilità di utilizzare anche nel mondo dell’arredo, la straordinaria competenza artigianale nella lavorazione della pelle che prosperava nella valle del Chienti già dal Medioevo. Negli anni Ottanta l’azienda amplia la propria produzione estendendo il proprio sguardo al mondo degli interni delle auto di lusso e degli arredi su misura per gli spazi pubblici. All’inizio del nuovo millennio, il Gruppo Charme, guidato dall’avvocato Montezemolo, entra nel capitale dell’azienda che, dopo aver acquisito marchi storici del design italiano come Cassina e Cappellini, si quota in borsa nel 2006. Nel 2014 la famiglia Haworth, alla guida di uno dei tre colossi mondiali negli arredi per ufficio, acquisisce Poltrona Frau e le sue controllate, promuovendo tutti i valori del brand".

Quali sono le vostre strategie future?

"Un approccio sempre più orientato verso il mondo lifestyle come testimoniano le numerose collaborazioni degli ultimi anni sia con aziende del lusso extra settore (Acqua di Parma, Loro Piana Interiors, Pineider, Fornasetti) che con artisti contemporanei (Felipe Pantone) e fashion designer (Ozwald Boateng). Questo ha permesso l’azienda di ampliare la sua offerta in nuove categorie merceologiche toccando anche il mondo degli accessori: vasi, cuscini, portaoggetti, candele fino ad una collezione di articoli da scrittura, giochi da tavola e oggetti per gli animali domestici. Dal 2021 Poltrona Frau ha ampliato la sua offerta anche al mondo Outdoor lanciando le collezioni Boundless Living Outdoor con i designer Roberto Lazzeroni e Studio Palomba+Serafini. Oltre allo sviluppo di prodotti e categorie merceologiche per l’ambito Residenziale, le business units Interiors in Motion e Custom Interiors, allargano la capacità di Poltrona Frau di coprire tutte le intersezioni possibili fra gli esseri umani e i loro spazi di azione. Interiors in Motion si occupa degli arredi di ogni mezzo di viaggio (auto, aerei, treni, yachts) e sta rapidamente espandendo il proprio raggio di azione come testimoniato anche dalla recente inaugurazione di una nuova unità produttiva a Montegranaro, che nel 2024 raddoppierà il numero di risorse impiegate. Custom Interiors copre il mondo degli arredi su misura per gli spazi pubblici (teatri, auditorium, sale conferenze, uffici direzionali, alberghi, aeroporti) e sviluppa soluzioni ad hoc come dimostra Bay System, sistema di sedute modulari per gli spazi pubblici di attesa (aeroporti, musei, lounge), realizzato insieme a Foster & Partners, uno degli studi di design ed architettura più famosi al mondo".

Quanto incide la quota delle esportazioni sul fatturato complessivo?

"Circa il 75% del fatturato di Poltrona Frau è realizzato fuori dall’Italia, con il mercato di Europa e Medio Oriente che, sia pur di pochissimo rispetto all’Asia, rappresenta l’area più importante in termini di ricavi. Il mercato americano è in crescita rispetto allo scorso anno, grazie alle possibilità di valorizzare al meglio le relazioni della galassia Haworth con i maggiori studi di architettura e design. Inoltre, il nostro prodotto incontra il gusto dei clienti americani ed è per questo che abbiamo aperto ad inizio anno a New York un nuovo flagship store in Madison Avenue di oltre 2.000 mq su progetto dell’architetto Michele De Lucchi. La Cina, dopo un periodo in contrazione a causa della difficile situazione economica del mercato, si sta riprendendo e rimane il nostro maggiore mercato dopo l’Italia".

Su quali Paesi si concentrerà l’attuazione del piano di internazionalizzazione nei prossimi mesi?

"Le aree geografiche su cui si concentrerà il piano di internazionalizzazione di Poltrona Frau sono sicuramente l’Europa, Medio Oriente, Africa e l’America, poiché offrono al momento diverse opportunità interessanti per il nostro target di riferimento. Al tempo stesso Poltrona Frau si impegna anche nell’area del Pacifico e in India, lo testimoniano le future aperture a Bangkok, Kuala Lumpur, Hyderabad e Surat".

Come state coniugando lo sviluppo aziendale con la sostenibilità?

"Poltrona Frau è stata sostenibile fin dalla sua fondazione nel 1912 e continua ad impegnarsi per integrare pratiche sostenibili nelle sue operazioni, nei suoi prodotti e nell’etica complessiva del marchio. I principali aspetti del percorso di sostenibilità di Poltrona Frau riguardano l’utilizzo di materiali nobili e durevoli come la pelle. Questa scelta garantisce la longevità dei prodotti. Poltrona Frau utilizza esclusivamente cuoio proveniente da allevamenti del settore alimentare che rispettano la Direttiva europea 98/58/CE e le strategie zoosanitarie internazionali promosse dall’OIE, l’Organizzazione mondiale della sanità animale. Il processo Pelle Frau Impact Less si concentra sulla riduzione dell’impatto ambientale associato alla produzione e al consumo di prodotti in pelle".